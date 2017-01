Notícia El Thyssen, un museu amb tecnologia que no es troba en milers de quilòmetres L’espai d’art de Carmen Cervera incorpora quatre pantalles interactives per fer la visita més atractiva En segon pla, el ministre de Turisme, Francesc Camp, conversa amb la baronessa Thyssen; en primer pla, el cap de Govern i el director del Thyssen, Guillermo Cervera, ahir. Autor/a: SFGA/CESTEVE

Hauríem de viatjar fins als Estats Units o a Austràlia per trobar un museu que usi la mateixa tecnologia amb què es dotarà el Museu Carmen Thyssen Andorra per fer de la visita a l’espai d’art una experiència única i completa. L’equipament comptarà amb quatre pantalles tàctils de 52 polzades que permetran al públic interactuar amb la mostra, ja que aportarà informació dels quadres exposats i d’obres relacionades. Tres de les pantalles estaran a la sala d’exposicions, i l’altra s’instal·larà a l’espai EducaThyssen. El director del museu, Guillermo Cervera, va comentar ahir que caldria desplaçar-se uns quants milers de quilòmetres per trobar res similar.



Cervera va ser el guia a la visita d’obres al museu, que s’inaugurarà el 16 de març amb la mostra Escenaris. De Manet a Estes, de Trouville a Nova York. La baronessa Carmen Thyssen i el seu fill Borja Thyssen; el cap de Govern, Toni Martí; el ministre de Turisme, Francesc Camp; la ministra de Cultura, Olga Gelabert; els cònsols d’Escaldes-Engordany, Trini Marín i Marc Calvet; el gerent de Museand, Pep Farràs, i la directora de Cultura, Montserrat Planelles, van comprovar in situ com ha quedat l’equipament. A l’espera de penjar els 26 quadres de la primera mostra, s’han col·locat imatges a color del lloc que ocuparà cada obra.



Carmen Thyssen, propietària de la col·lecció d’art que albergarà el museu, es va expressar molt satisfeta del resultat: «Això serà un referent, un museu model, i utilitzarem una tecnologia molt moderna. N’estic molt orgullosa i feliç, i farà parlar molt en el món sencer». La baronessa va recordar que cada any hi haurà una nova exposició, ja que per les dimensions dels baixos de l’hotel Valira no hi ha espai per a mostres temporals. També va matisar que l’espai EducaThyssen és «per a tothom».



Cervera va afegir que «la il·lusió d’un col·leccionista d’art és que els quadres els pugui veure molta gent» i se sent satisfeta de poder compartir la seva col·lecció d’art. Amb tot, Thyssen va aclarir que al museu no hi ha espai per emmagatzemar quadres, només una sala per descarregar i carregar els quadres, i va negar que tingués previst guardar part de la seva col·lecció en algun espai ubicat al país.



El director del museu va explicar que la tecnologia incorporada al museu permetrà «accedir a la informació de les obres exposades, a l’hora que es podrà accedir a la informació d’obres relacionades; el grau d’interacció serà elevat, i la capacitat d’adquirir informació extra serà molt fàcil. Serà un tu a tu, un diàleg molt més directe entre l’obra d’art i el visitant».



A més, per a cada exposició es publicarà un catàleg en diversos idiomes. El primer, el d’Escenaris, ja està gairebé a punt. «Seran en la línia de tots els que edita la col·lecció Carmen Thyssen, extremadament didàctics, amb àmplia informació. No és un llibre on només hi ha fotos maques, sinó que hi ha textos d’experts de cada obra. És un llibre molt educatiu, i a un preu que sigui més competitiu que els altres museus. Estem a la recerca de la nostra singularitat», va detallar el director.



Les instal·lacions ja estan gairebé a punt, només falta regular la climatologia i el control de la humitat, i acabar els detalls de seguretat i domòtica del Museu Carmen Thyssen.



REVULSIU CULTURAL / Per la seva part, el cap de Govern, Toni Martí, va comentar sobre el museu que «s’ajunta, en un gran projecte, el continent i el contingut». A més, va valorar el rescat i revalorització de l’Hostal Valira, un edifici emblemàtic i catalogat a l’inventari de béns d’interès culturals del país. «El museu donarà encara més nom a Andorra. Som pioners a nivell esportiu, però hem fet un pas endavant a nivell cultural», va afegir. Martí va insistir en el seu agraïment tots aquells que s’han implicat en el projecte del Museu Thyssen, «perquè l’objectiu del Govern no és únicament fer venir turistes per l’esquí, sinó desestacionalitzar, que vinguin per més motius, i per això la voluntat del Govern de doblar l’assignació pressupostària al Ministeri de Cultura, i fer de la cultura un referent turístic». Martí es va mostrar convençut de l’èxit de l’espai.



La ubicació del museu també serà un reimpuls per la part alta d’Escaldes-Engordany. «Som uns privilegiats, no només la parròquia, sinó el país. El comú sempre ha cregut molt en la cultura», va dir la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Trini Marín. «Nosaltres ens hem bolcat molt en el desenvolupament del comerç de la zona, que amb el tancament dels hotels s’ha vist afectat, i jo crec que el museu contribuirà a revitalitzar la part alta», va afegir la cònsol.



Finalment, Marín va recordar que el comú vol comprar la parcel·la del costat, on hi ha un aparcament comunal de zona blava d’unes 40 places, en un terreny llogat. Com que val diversos milions d’euros, la corporació celebrarà una reunió de poble per consensuar-ho. «Que la parcel·la passi a ser propietat del comú, tot l’entorn de l’edifici seria encara millor», va concloure. Què s’hi farà dependrà del pròxim govern comunal.