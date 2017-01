Ramaders d’Andorra vol potenciar la carn de corder

Els responsables de Ramaders d’Andorra es mostren molt satisfets per l’acollida que va tenir la carn de pollí al llarg de l’any passat. En el marc del segell de carn de qualitat es van sacrificar 68 animals, 30 més que el 2015 (quan aquesta carn va entrar en el projecte de Ramaders d’Andorra).



El gerent de la societat, Gerard Martínez, va destacar ahir que actualment es compra un o dos pollins per setmana i que s’ha fidelitzat una sèrie de carnisseries que demanen aquesta carn per servir-la als seus clients.



Carn de corder / Pel que fa als corders i cabrits, és on realment s’ha donat una davallada més important en els darrers anys. Segons detalla l’ANA, es justifica en el fet que només quedi al país un ramat gran, ja que els altres que hi ha són transhumants i, per tant, no compleixen els requisits per ser comercialitzats sota el segell de carn de qualitat, ja que el reglament exigeix que siguin animals «nascuts i criats a Andorra», va destacar Martínez.



D’aquesta manera, des de Ramaders d’Andorra voldrien que hi hagués més producció d’aquest tipus de carn, ja que té «molt bona acollida» per part del consumidor, però, admeten que és «complicat» que aquesta producció pugui augmentar degut a la necessitat d’inversió.