Notícia Secnoa coneixerà el pla per reflotar Arcalís el 21 de febrer El Comú d’Ordino organitzarà una reunió de poble el dia 28 Esquiadors a la Coma, a l’estació d’Arcalís. Autor/a: ÀLEX LARA

L’equip de govern del Comú d’Ordino ja té preparat un pla per reflotar el camp de neu d’Arcalís, un pla que presentarà al Consell d’Administració de Secnoa el 21 de febrer. Una setmana després, el dia 28, tindrà lloc una reunió de poble en què el veïnat d’Ordino coneixerà els detalls. «Prendrem les decisions en funció del resultat» de la reunió i de les opinions exposades, segons va explicar ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés, a la sessió de consell de comú.



Fa mesos que el comú treballa en el document que ha de contenir les opcions de futur per fer viable l’estació. Mortés va argumentar que, segons com vagi la reunió de poble, «podria ser que es tirés endavant el pla directament, després de la reunió», i que no sigui necessari organitzar una consulta popular. Amb tot, el cònsol no va voler avançar cap detall del master plan perquè abans l’ha d’aprovar el Consell d’Administració de Secnoa. Tampoc va revelar si el document estableix que cal una inversió privada al camp de neu, la proposta de l’oposició. Mortés sí que va comentar que el pla «no fa més que confirmar la sensació que l’estació és viable».



El juny passat, les conselleres de Liberals+Independents, Sandra Tudó i Eva Choy, van informar l’equip de govern que la societat Mountain Peak Developments vol invertir a l’estació d’Arcalís. Les conselleres, però, van instar el cònsol Mortés a convocar les empreses a un concurs públic perquè presentin un projecte per al camp de neu adequat a la llei. Choy i Tudó van celebrar ahir la finalització del pla, tot i que van lamentar que arriba «una mica tard» si planteja que s’han de fer actuacions per a la pròxima temporada. Davant de la crítica, el cònsol va recordar que és un pla de futur i que no totes les inversions s’han de fer a curt termini, segons informa l’ANA.



Treta de neu sense recursos / D’altra banda, la minoria també va criticar com s’ha realitzat la treta de neu de la forta nevada dels últims dies. Choy va explicar ahir que «creiem que no hi ha prou mitjans. Només hem comptat amb l’equip de manteniment comunal i no és suficient per arribar arreu». La consellera va recordar que fa mesos es va realitzar un concurs públic per externalitzar la treta de neu que va quedar desert perquè l’única oferta presentada era molt cara. Amb tot, «el comú no ha buscat cap alternativa i ara s’ha trobat desbordat».



Per la seva part, Mortés va manifestar que es va tractar «d’una nevada excepcional» i que es van viure «moments de col·lapse al país» que van «saturar» els recursos privats. Amb els recursos «dels quals disposàvem, s’ha treballat bé i la feina s’ha fet», va assegurar el cònsol.