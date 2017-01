L’Alt Urgell s’incorpora a la Marxa Pagesa

Un grup d’agricultors i ramaders de l’Alt Urgell van iniciar ahir al matí un dels recorreguts de la Marxa Pagesa, la reivindicació d’abast nacional amb la qual Unió de Pagesos vol posar en valor davant de tota la societat catalana la importància i necessitat del sector primari a nivell social, econòmic i paisatgístic.



Segons informa RàdioSeu, la participació de tractors de la comarca es va veure minvada finalment a causa de la nevada dels darrers dies, que va obligar alguns dels inscrits a centrar-se en la neteja de les seves explotacions i dels camins propers i en l’atenció al bestiar. De fet, a la Cerdanya es va anul·lar la sortida que hi havia prevista per part d’una quinzena d’associats des de Bellver.

400 tractors a Lleida / Els participants de l’Alt Urgell es van trobar a Montferrer i des d’allà van iniciar la marxa, que també va sumar tractors a Oliana, on es va lliurar el manifest a l’Ajuntament. Tot seguit, van continuar per Ponts i Artesa de Segre, entre d’altres poblacions, i a la nit van fer parada a Cervera. Al conjunt de la demarcació de Lleida van sumar entre 400 i 500 tractors, el gruix principal de la Marxa. Un altre dels punts de sortida va ser a Tremp.



El portaveu d’UP a l’Alt Urgell i responsable de polítiques de muntanya, Joan Guitart, va subratllar que aquesta acció vol «donar a conèixer a la societat la importància de la feina que fem al territori, de cara a donar vida als pobles i mantenir tot el país actiu».

Preocupació / Entre d’altres temes, Guitart va exposar novament la preocupació dels ramaders del Pirineu per la introducció de fauna salvatge, com ara l’ós i el voltor.



El responsable del sindicat va qualificar de «molt trista» la tasca que estan fent les administracions en aquest àmbit, ja que «parlen molt de biodiversitat però no són capaços d’administrar la fauna que hi ha ara». El col·lectiu també reclama el manteniment i recuperació d’ajuts, de manera particular pel que fa als destinats a l’agricultura ecològica i de muntanya.