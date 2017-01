Accident d’un camió cisterna a la carretera N-145

Un camió cisterna va patir un accident lleu ahir al matí a la carretera N-145. En el xoc s’hi va veure implicat també un cotxe. Els fets es van produir a les 9:45 hores al quilòmetre 8,5, al nucli de la Farga de Moles (a tocar de la duana amb Andorra).



Per causes que s’estan analitzant, el vehicle articulat va fer l’efecte de la tisora i va quedar creuat a la carretera. En el xoc també s’hi va veure implicat un turisme, tot i que sense conseqüències greus. Una dona de 29 anys va ser trasllada al Sant Hospital de la Seu d’Urgell per ser atesa de ferides que no revestien gravetat.



A causa de l’accident, al llarg del matí es va haver de donar pas alternatiu a l’N-145, per accedir o sortir d’Andorra. La cisterna no es va veure afectada, però va ser necessària la intervenció de mecànics per tal d’assegurar-la i garantir que no tenia fuites abans de redreçar el camió i retirar-lo. En aquest sentit, es va haver de reparar dos tubs d’aire trencats, segons informa RàdioSeu.