Notícia L'Institut de Drets Humans, contra Martín Blas i Barroso L'entitat es presenta com acusació popular contra els agents de seguretat

L’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) ha presentat una querella criminal contra Marcelino Martín Blas i Celestino Barroso, agents dels cossos i forces de seguretat de l’Estat espanyol. La demanda presentada per l’IDHA, com acusació popular, denuncia Martín Blas i Barroso per «la comissió dels delictes de coaccions, xantatge, extorsió i tots aquells altres que es puguin derivar de la investigació dels fets denunciats (articles 139, 142 i 207 de la Llei Qualificada del Codi Penal)», segons va informar ahir la presidenta de l’ens, Elisa Muxella. La querella es va interposar ahir a la justícia.



L’IDHA ha decidit comparèixer en la causa «en defensa del Drets Humans (dret a la llibertat, a la seguretat i al patrimoni entre altres) dels possibles perjudicats que presumptament s’haurien vulnerat pels querellats, pels fets objecte d’investigació en les abans esmentades diligències», argumenta. A més, l’IDHA considera que, en personar-se com acusació popular, «també defensa la protecció de la sobirania i integritat de l’Estat andorrà».



El comissari de la policia espanyola Marcelino Martín Blas i l’agregat d’Interior a l’ambaixada d’Espanya, Celestino Barroso, haurien amenaçat un dels accionistes majoritaris de Banca Privada d’Andorra, Higini Cierco, perquè els facilités les dades bancàries de la família Pujol a BPA. Cierco ho va declarar l’estiu passat durant la compareixença davant de la batlle instructora del cas BPA, que en ser coneixedora dels fets, va obrir una investigació paral·lela.