Gouarré demana exercir

El famós cas del ginecòleg andorrà Gérard Gouarré, condemnat a cinc anys de presó condicionals i a la inhabilitació de la professió de per vida l’any 1999, torna als jutjats després de que el Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) fallés a favor seu el gener de l’any passat. Així doncs, l’advocat del metge va defensar ahir un recurs al Tribunal Superior per a que l’Estat anul·li la inhabilitació professional de per vida que va dictar el Tribunal de Corts 18 anys enrere, ja que el codi penal vigent en aquell moment permetia vetar un professional de l’exercici de la seva especialitat mèdica durant la resta de la seva vida. Malgrat tot, l’any 2005 es va implementar una nova legislació, la qual només permetia que la inhabilitació fos del mateix període que la condemna final de la persona jutjada. És a dir, que si un professional rep una condemna de deu anys de presó, només se’l pot inhabilitar per un període de temps màxim també de deu anys.



Arribats a aquest punt, el recurs que es va presentar al TEDH (després de que el Tribunal Superior i el Constitucional desestimessin els recursos prèviament interposats) tenia l’objectiu que s’apliqués la retroactivitat del nou Codi Penal, és a dir, que s’anul·lés la inhabilitació de per vida de Gouarré. Així doncs, els 16 de gener de 2016 el Tribunal d’Estrasburg va emetre una sentència que obligava, per una banda, a indemnitzar el ginecòleg amb un total de 26.250 euros (12.000 en concepte de dany moral i 14.250 per a costos i despeses) i, per una altra, a aplicar la retroactivitat de la llei de 2005 i que el metge pugui tornar a exercir com a tal. Amb aquesta sentència a la mà, l’advocat del ginecòleg, Miquel Bellera, va tornar a presentar recurs al Tribunal Superior, la sentència del qual es farà pública el pròxim 28 de febrer.



D’aquesta forma, doncs, Bellera va manifestar que la indemnització «no és suficient per a la compensació de l’acusat», sinó que aquest té «tot el dret a que se suprimeixi la seva inhabilitació permanent», ja que, segons la falla del TEDH, «l’aplicació de la retroactivitat de la llei tindria com a conseqüència el compliment dels cinc anys d’inhabilitació que es van dictar al judici de 1999». La sentència definitiva va ser emesa per cinc vots a favor i dos en contra, un jurat que va considerar vulnerats els articles 7 (titulat No hi ha pena sense llei) i 13 (Dret a un recurs efectiu) del Conveni Europeu dels Drets Humans.



Recordem que Bellera, en la defensa del cas a Estrasburg, va expressar que el ginecòleg havia estat condemnat a una pena de mort «a nivell personal i professional», titllant la sentència de «desproporcionada i injustificada».

Acord mutu / Tant el Ministeri Fiscal com el Col·legi de Metges, presents durant la presentació del recurs, van expressar la seva conformitat amb la revisió de la sentència. Tot i això, cal recordar que el col·lectiu de metges té la potestat de decidir si vol acceptar o no la incorporació d’un nou professional, un fet que s’hauria de veure com s’acaba resolent si, finalment, el Tribunal Superior emetés una sentència favorable a Gouarré.