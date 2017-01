Notícia L’European Genetics Institut vol venir a Andorra L’EGI vol obrir un laboratori de diagnòstic genètic amb tecnologia líder al sector La seu de l'European Genetics Institute. Autor/a: EGI

Després del fiasco de la implantació de l’Institut Marqués a Andorra, ara l’European Genetics Institute (EGI)es planteja instal·lar al país un dels laboratoris més avançats en diagnòstic genètic per donar servei a 16 països europeus i fer el salt a d’altres continents. L’arribada de l’EGI suposaria per al país la inversió d’un milió d’euros i la creació de diversos llocs de treball, tant directes com indirectes, segons informa EFE.



L’EGI vol obrir un laboratori dotat amb tecnologia líder en el camp del diagnòstic genètic per prevenir malalties i iniciar els tractaments de manera precoç. La companyia preveu facturar uns 5 milions d’euros durant el primer any.



Global Medical Group, inversor de l’EGI, manté contactes amb la Confederació Empresarial d’Andorra (CEA) per avançar en la iniciativa que encaixa en el procés d’obertura econòmica.