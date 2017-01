La sentència del ginecòleg, l’única modificada el 2016

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) revela, en el seu informe anual, que l’any 2016 es van revisar dues sentències dictades a Andorra, de les quals només en la del cas Gouarré es va trobar, com a mínim, una violació d’alguns dels drets del Conveni Europeu dels Drets Humans. De les 11 sol·licituds que es van realitzar, quatre d’elles van ser derivades a un organisme judicial, quatre no van ser admeses, dues van ser deliberades pels jutges (entre les que s’inclou la de Gouarré) i una va ser comunicada a Govern.



Entre el període de 1959 fins al 2016, en total s’han revisat un total de vuit sentències, tot i que només en quatre d’elles el tribunal ha considerat que es vulnera algun dels drets del conveni. En els altres casos, es va considerar que dues de les sentències no cometien cap violació de drets, una altra es va resoldre amb un pacte amistós i la darrera va incloure’s a l’apartat d’altres judicis.



Al final de l’any passat, el nombre de casos pendents per revisar es va situar en 79.750, un 23% més en comparació amb el 2015, un any que es va cloure amb 64.850 sol·licituds pendents. Per països, Rússia és l’Estat amb un nombre més elevat de casos en que es va detectar una violació d’algun dels drets del conveni europeu, amb 228, seguida per Turquia (88), Romania (86), Ucraïna (73), Grècia (45) i Hongria (41). D’altra banda, la meitat dels casos qualificats com a prioritaris estaven relacionat amb Ucraïna,



Pere Pastor Vilanova és el jutge andorrà que forma part del Tribunal Europeu, que compta amb un representant de cada país.