Recau el lladre penedit

Un dels delinqüents més sonats del país i autor del llibre Retirat als quaranta (editat dos anys enrere per manifestar públicament la seva retirada de l’activitat delictiva) va presentar un recurs al Tribunal Superior després que a finals l’octubre de l’any passat fos jutjat per haver comès dos delictes de furt amb força, el primer comès el 29 de desembre de 2015 i, l’altre, l’1 de gener de l’any passat. En el cas del vehicle, es tractaria d’una sostracció de tabac equivalent a la quantitat de 4.100 euros, una acusació fonamentada en la troballa d’una empremta dactilar en una de les bosses de plàstic (que ell justificaria per haver anat a comprar a la tenda de la víctima vàries vegades). L’altre furt hauria consistit en l’intent de robar també cartrons de tabac, en aquest cas ubicats en un box del polígon d’Encores, on els propietaris del mateix vehicle que hauria assaltat tindrien emmagatzemada la mercaderia. En aquest cas, però, els lladres (ja que hauria anat acompanyat de dues persones més, segons la sentència del Tribunal de Corts) no haurien pogut finalitzar amb èxit el robatori per haver-se topat amb unes barres de ferro.



El famós furtador, per la seva banda, va declarar davant dels jutges que «veu vulnerada la seva presumpció d’innocència» ja que, segons aquest, «el primer que s’ha tingut en compte és el seu passat delictiu a l’hora de realitzar el judici». A més, també es va declarar innocent de totes dues acusacions,afirmant que «és impossible que hagi intentat robar al magatzem del polígon ja que coneixia perfectament l’existència dels barrots, que els hauria impedit realitzar-ho amb èxit». El Ministeri Fiscal, però, es va ratificar en el seu escrit, considerant l’acusat culpable de tots dos furts i desestimant el recurs interposat.



El lladre, que va declarar estar treballant en una empresa dedicada a les rotulacions en el moment de la seva detenció, va explicar durant el judici celebrat a la tardor que «per primera vegada es trobava immers en una causa amb la qual no hi tenia cap relació». El seu advocat, tant en el judici com en la defensa del recurs, va demanar la seva lliure absolució.



La sentència es comunicarà el proper 28 de febrer.