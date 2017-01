Repetir la imatge de Gran Canària

Diumenge al migdia el BC MoraBanc Andorra visita al Divina Seguros Joventut. Després de trencar la mala estrogança amb els partits a domicili a la pista de l’Herbalife Gran Canària, l’equip confia en seguir mantenint la imatge de la setmana passada en el segon desplaçament seguit.



Thomas Schreiner assegura que la victòria a les Canàries «ens dóna confiança sobretot a fora, però també tenim coses a millorar perquè l’inici no va ser bo». El base austríac no es refia de la posició que ocupa el conjunt verd-i-negre a la classificació i recorda partits com davant el Reial Madrid o el Montakit Fuenlabrada on va quedar-se a les portes de guanyar-los. A dia d’avui «juguen millor que a inici de temporada», assegura, i per optar al triomf és «important que fem el nostre partit, que juguem el nostre bàsquet». La classifiació per a Vitòria queda del tot aparcada. «Està molt bé que estiguem a la Copa, però ara tenim dos partits més abans», que volen guanyar ja pensant de cara a entrar als play-off.