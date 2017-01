Ceferin visitarà Andorra

Visita il·lustre la que tindrà Andorra aquest any. L’eslovè Aleksander Ceferin, president de la UEFA, viatjarà els propers mesos al país per a conèixer la realitat futbolística del Principat. Aquest és el propòsit que va sorgir en la reunió mantinguda ahir a la seu del màxim organisme continental a Nyon (Suïssa).



El president de la Federació Andorrana de Futbol (FAF), Víctor Santos; i el secretari general de l’ens, Tomàs Gea, van trobar-se a la seu de la UEFA amb Ceferin, que fa pocs mesos van prendre el càrrec. En la trobada, que va mantenir un to molt cordial, es van posar sobre la taula diferents projectes que poden desenvolupar-se en comú, com la potenciació del futbol femení, un dels punts principals que es troben en el programa de Ceferin. També en la millora de les instal·lacions. I per saber quines són les circumstàncies a Andorra, el president de la UEFA es va comprometre en el pròxim mig any a visitar el Principat. «Està molt interessat en conèixer Andorra. Vol venir a veure de primera mà el país, com treballem i les nostres instal·lacions», indica Santos. En la reunió va poder comprovar que «admira com les federacions dels països petits lluitem contra moltes dificultats que altres no es troben».



Amb la visita coneixerà els diferents camps i «la complicació que tenim per trobar terrenys per tenir noves instal·lacions». També tractaran els propers mesos sobre els diferents programes que desenvolupa la UEFA en els quals la FAF pot formar part i «estudiar les fórmules per tenir ajudes» per seguir desenvolupant el futbol nacional.

Rivals durs per a la sub-21 / La seu de la UEFA va albergar el sorteig de la fase de classificació per l’Europeu sub-21. Andorra queda enquadrada en el grup 4, que es presenta més que complicat, ja que té com a rivals a Anglaterra, Holanda, Ucraïna, Escòcia i Letònia. Obrirà la competició al país bàltic el 10 de juny. El primer partit a casa serà el 5 de setembre amb Ucraïna. El 10 d’octubre rep a Anglaterra i el 9 de novembre visita Holanda. Ja en el 2018, el 23 de març juga al Principat amb Escòcia i quatre dies després amb Holanda. Després afronta tres desplaçaments consecutius, a Escòcia (6 de setembre), Ucraïna (11 de setembre) i Anglaterra (11 d’octubre). Tancarà la fase el 16 d’octubre a casa davant Letònia.

Àrbitre internacional / Aquesta tarda la selecció de futbol sala debuta en la fase de classificació per a l’Europeu. Ho fa a Vilnius contra Lituània, en el primer matx del grup F. Demà ho farà amb França. Però el combinat nacional no és l’únic representant nacional en aquesta competició, ja que l’àrbitre Gerard Roure dirigirà partits. Serà a partir de dilluns en el grup E, l’últim que arrencarà.



Els enfrontaments classificatoris es disputen a Xipre, entrant en competició el combinat amfitrió, Noruega, Dinamarca i Kosovo. Xiularà dos partits a Nicòsia. Serà el Xipre-Noruega i el Dinamarca-Noruega. En el matx entre Noruega i Kosovo serà el tercer àrbitre.