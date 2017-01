Les instal·lacions del Servei d’Urgències es queden petites

Al llarg de l’any passat el Servei d’Urgències del Principat va atendre un total de 40.846 pacients, «record absolut dels últims 15 anys i un 4,18% més que l’any 2015».



Segons detalla el cap d’Urgències i cap del SUM (Servei Urgent Mèdic), Josep Gómez, els espais d’Urgències registren uns 100 pacients al dia. Tot i això, cal tenir en compte l’«estacionalitat, ja que en èpoques de més afluència, com l’hivern, les visites augmenten, arribant al pic de 192 pacients en una jornada».



Amb tot, les instal·lacions del servei s’estan quedant petites, i és que els espais d’Urgències no estan «dimensionats correctament per atendre a 40.000 pacients amb les condicions que es desitjaria. [Les instal·lacions] haurien de ser més grans, sobretot en èpoques de gran freqüentació de pacients». Gómez també puntualitza que quan es va planificar el Servei d’Urgències «s’estaven atenen uns 20.000-24.000 pacients a l’any», per tant, els espais es van enfocar de cara a aquesta afluència. A més, «l’hospital ja té anys» i caldria fer alguna remodelació.



En vista d’aquest creixement, «hi va haver una època en què vam pensar en augmentar el servei i les instal·lacions, però va venir la crisis». I ara, remarca Gómez, «hi ha la reforma sanitària, amb la que esperem poder millorar les atencions i l’afluència, ja que es potenciaran els CAPs (Centre d’Atenció Primària) i l’atenció ambulatòria i de cronicitat». Per tant, de moment no torna a haver-hi previsions «d’ampliar els espais».

Les instal·lacions / Actualment, el Servei d’Urgències disposa de 13 espais d’atenció més una sala ràpida. Hi ha boxs de pediatria, un box de crítics, quatre d’observació (que a vegades també s’utilitzen per visitar) i la resta són boxs de tractament. A més, un està dirigit a ginecologia, un altre és d’aïllament per pacients psiquiàtrics i hi ha la sala de cures, que és un petit quiròfan.



Gómez reitera que amb aquests espais el servei pot donar una atenció de qualitat i força àmplia, però «el nombre és el que és, i cada cop veiem una tendència de més increment de pacients».

No hi ha col·lapse / Malgrat l’augment de visites, el cap d’Urgències i del SUM assegura que per ara no hi ha «col·lapse». Hi pot haver «hiperfreqüentació, que és quan ve molta gent al servei, però tots són atesos i a tots se’ls deriva on pertoca: a casa, a l’hospital (ingressats) o a un altre centre. No tenim pacients amuntegats pels passadissos».

Personal multifuncional / Gómez comenta que l’hospital té una mitjana de quatre sortides de SUM al dia. «Una sortida representa una hora de feina, més o menys. I nosaltres coordinem l’activitat del servei d’Urgències amb el del SUM». Per tant, «el personal que està treballant a Urgències també ha d’atendre les sortides del Servei Urgent Mèdic, deixant així les tasques que estaven fent a Urgències».



D’aquesta manera, «es retarda el procés d’alta del pacient i en certs moments tenim menys personal per atendre el Servei d’Urgències». Això fa que hi hagi sistemes de triatge i que es doni prioritat a l’atenció dels pacients més greus, «perquè aquests no es poden permetre esperar, ja que la seva vida podria dependre del temps d’espera».



Tot i això, Gómez matisa que si es volguessin separar els serveis (Urgències i SUM), «ens sortiria molt car, i els professionals perdrien habilitats perquè estarien actius només unes quatre hores al dia, quan hi haguessin sortides». I això «faria que el sistema fos poc sostenible».



Amb tot, Gómez assegura «que tenim un sistema d’emergències sanitari molt potent i un transport molt eficaç, fem sortides amb helicòpter durant la nit, i això a Catalunya no es fa».