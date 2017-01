La Biblioteca Pública del Govern augmenta la seva activitat

La Biblioteca Pública del Govern mostra un augment de la seva activitat. Durant l’any passat es van registrar un total de 18.006 documents prestats (1.407 més que el 2015), dels quals, 11.720 van ser llibres i revistes. Pel que fa al nombre de documents audiovisuals prestats, aquests van suposar 5.754 unitats.



Tot i això, les visites rebudes des de la Biblioteca han mostrat una petita disminució, ja que al llarg de l’any passat se’n van fer 29.320 (amb una mitjana de 105 per dia) i al 2015 van arribar a les 30.539. La mitjana de visites mensual a la Biblioteca Pública del Govern va ser de 2.443 persones, i els mesos de més afluència van ser octubre i novembre, i els de menys afluència els mesos de juliol i agost. Actualment, hi ha 8.567 persones inscrites a la Biblioteca de les quals 454 són noves afiliacions.



L’any 2016 es va tancar amb un total de 5.313 carnets de socis (316 més que el 2015). Respecte a les consultes a Internet, aquestes van ser 4.941. Actualment, el fons total de la biblioteca és de 60.454 documents.

Obres més demanades / Segons detalla el Govern, dues novel·les de l’escriptor andorrà, Albert Villaró, van ser entre els quatre llibres més demanats en català, mentre que en castellà va ser La chica del tren de Paula Hawkins, i en francès On regrettera plus tard d’Agnès Ledig.

Baixa de documents / Tanmateix, es van haver de donar de baixa 1.592 documents per mal estat o perquè el contingut n’havia quedat obsolet. No obstant, aquestes baixes es van compensar amb 1.955 documents nous, dividits entre suports audiovisuals i llibres. A més, els donatius van ser destacats amb 720 unitats entre llibres i material audiovisual.



Les activitats organitzades per la biblioteca –que tant al llarg del passat any com al 2015 en van ser 35– també van tenir molta acceptació i van registrar una participació total de 1.026 persones (durant el 2016) i 839 participants durant el 2015.

Prèstec interbibliotecari / En referència al préstec interbibliotecari intern, la Biblioteca Pública del Govern va rebre l’any passat 1.231 documents des d’altres biblioteques d’Andorra.

Des de l’any 2010, les diferents biblioteques del Principat ofereixen pels seus lectors un servei de préstec amb les biblioteques de Catalunya, a banda de l’intercanvi entre les biblioteques del Principat que ja existia anteriorment.



D’aquesta manera, els usuaris tenen a l’abast els llibres que desitgin de manera gratuïta i amb 15 dies de marge. Segons l’Executiu, cada any són més els que utilitzen i gaudeixen d’aquest servei. Al 2016 es van fer 235 demandes de llibres a les biblioteques catalanes.