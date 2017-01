Els treballs de la xarxa separativa d’aigües públiques comencen dilluns

Dilluns començaran les obres de construcció de la xarxa separativa d’aigües (fase 1) als carrers La Creu Grossa, Closes de Guillemó i Príncep Bisbe Iglesias.



La durada estimada total de les obres és de vuit setmanes, tot i que per entorpir al mínim la circulació a la zona, el comú ha decidit iniciar els primers treballs ara i reprendre’ls un cop finalitzat el curs escolar, de tal manera que la fase 1 quedi enllestida a l’agost. A més, durant els primers dies no es preveuen alteracions en el trànsit.



Les escales d’accés que comuniquen l’Avinguda Meritxell amb la Creu Grossa romandran tancades durant un mes. Aquesta via és utilitzada sobretot pels estudiants més grans del Col·legi Sant Ermengol, per la qual cosa, el comú ha contactat amb el centre per informar-ne a alumnes i professors.

Altres remodelacions /D’altra banda, aprofitant les obres de les separatives d’aigües, FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra) desdoblarà el subministrament elèctric en baixa tensió i Andorra Telecom renovarà la xarxa de telecomunicacions. Alhora, es renovaran i unificaran les voravies de la zona.

El cost total de les obres per al Comú d’Andorra la Vella és de 237.450 euros.