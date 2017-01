Notícia L’acusat de contraban diu que la droga era per a consum propi El seu pare, alcalde del Pont de Bar, va ser absol del delicte de contraban de tabac el setembre passat Judici al veí de Coll de Nargó a Lleida.

El veí de Coll de Nargó acusat de traficar amb tabac i droga mitjançant autocaravanes, va declarar aquesta setmana a l’Audiència de Lleida en el judici per un delicte contra la salut pública, per presumpte tràfic de cocaïna i marihuana. La Fiscalia demana cinc anys de presó per a l’acusat, fill de l’alcalde del Pont de Bar, Francesc Jordana. Aquest últim va ser absol d’una causa de contraban de tabac, ja que la fiscalia i l’Advocacat de l’Estat van retirar l’acusació.

El veí de Coll de Nargó va negar els fets i va assegurar que mai no ha traficat amb drogues. Segons va declarar, els poc més de vint grams de cocaïna trobats per la Guàrdia Civil a casa seva eren per a consum propi. Els agents van trobar la droga «de manera casual» quan van entrar al seu domicili, en el marc de la investigació de contraban de tabac. La cocaïna estava amagada en una columna del soterrani. També s’hi van trobar diners que, segons va assegurar, procedien del moviment de tabac. Segons ha informat l’ACN, es dóna el cas que l’investigat ja ha estat condemnat dues vegades per contraban de tabac. Actualment és a la presó per aquest motiu.

Pel que fa a la marihuana trobada en un cotxe en una parcel·la del seu pare, va dir que tampoc no era seva, que el cotxe tampoc no era seu i que en aquella parcel·la «hi entrava molta gent perquè hi havia unes claus a sota un test i tothom ho sabia». El vehicle és propietat d’una tercera persona que no té cap relació amb Francesc Jordana. La causa penal per contraban de tabac en la que van ser detinguts D. J., juntament amb el seu pare Francesc Jordana –alcalde de Pont de Bar– no es troba pendent de judici –com es va informar en una altra informació– ja que el setembre passat el Jutjat Penal número 2 de Lleida va decretar la lliure absolució de Francesc Jordana del delicte de contraban, en haver retirat l’acusació tant el Ministeri Fiscal com l’Advocat de l’Estat.

Pel que fa al judici contra el seu fill per tràfic de drogues, el seu advocat va demanar l’absolució ja que considera demostrat que la cocaïna era per a consum propi. A més a més, el lletrat va destacar que, durant els quatre mesos que van estar investigant l’acusat per contraban de tabac, la Guàrdia Civil no va sospitar mai que es dediqués al tràfic de drogues, tal com va declarar una agent. A casa de l’acusat, a banda de la droga i els diners, no hi van trobar ni balances de precisió ni bosses ni cap dels estris que s’utilitzen habitualment per manipular la droga. Tot i això, la fiscalia manté la petició de presó perquè les quantitats intervingudes superaven el mínim considerat per a autoconsum.

Els fets jutjats aquesta setmana es remunten al febrer de 2016, quan la Guàrdia Civil va registrar el domicili de l’acusat a Coll de Nargó i hi van trobar amagats prop de 21 grams de cocaïna, valorats en uns 1.253 euros. Posteriorment, al Pont de Bar, en un cotxe de matrícula andorrana aparcat al magatzem del seu pare també hi van localitzar 495 grams de marihuana, amb un valor al mercat de 2.542 euros segons la fiscalia. Els registres van tenir lloc perquè l’acusat havia estat detingut sota l’acusació de liderar una banda organitzada en la qual també hi estarien implicats la dona de l’acusat, un altre veí de Coll de Nargó i un habitant de Tortosa.

Els registres van anar precedits de l'operació policial batejada amb el nom de Sangla. L'alcalde també va ser arrestat en l'operació però posteriorment va ser posat en llibertat. L'operació es va fer el dia abans dels registres i es va saldar amb el decomís de més de 53.500 paquets de tabac valorats en 223.184 euros, a més a més de la droga que se li va trobar a l'acusat.