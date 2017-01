Notícia Tuixent-la Vansa estrena un circuit d’‘snowrunning’ L'estació alturgellenca ofereix un recorregut de 4 quilòmetres

Tuixent-la Vansa ha estrenat aquesta temporada un circuit d’snowrunning. L’estació alturgellenca aposta així per incrementar l’oferta d’activitats per als aficionats que visiten el complex al llarg de la temporada d’hivern.

L’snowrunning, com el nom indica, consisteix a córrer per la neu. El funcionament és semblant al de les rutes amb raquetes, però en aquest cas a un ritme més intens i amb un material pensat específicament per a aquesta finalitat. El director de Tuixent-la Vansa, Alfons Ferrer, ha explicat a RàdioSeu que «actualment hi ha molta gent a qui li agrada córrer, tant a la muntanya com a les ciutats, i aquest circuit els ofereix la possibilitat de córrer trepitjant neu i fent entrenament en alçada». Ferrer creu que això pot ajudar molts corredors «a valorar les activitats que fem i provar també l’esquí nòrdic».

El responsable de l’estació ha assenyalat que la intenció és que el circuit sigui fix durant les temporades d’hivern.