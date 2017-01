Astelar parla del karma aplicat a la vida diària

L’associació Marc G.G. d’ajuda mutua davant la pèrdua organitza la conferència El karma aplicat a la vida diària. L’acte tindrà lloc el proper dissabte, a les 19.30 hores, a l’Hotel Cèntric d’Andorra la Vella.

La ponència anirà a càrrec de Denis Astelar. El mateix assegura que tot el que cal saber per comprendre el sofriment del món, «el dels éssers que estimes i fins i tot posar fi als sofriments que vius i que es repeteixen una i altra vegada en la teva vida, poden canviar totalment si coneixes i apliques un sol principi universal : El karma».



Així, «si el karma és comprès i assimilat, pot utilitzar-se com una força increïblement poderosa per obtenir llibertat i eliminar sofriment, descobrint el motiu del que et produeix ansietat, angoixa, por, lligam i patiment».