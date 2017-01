La verdura, a preu d’or

L’onada de fred siberià, a banda de deixar un bon tou de neu a la majoria de les estacions d’esquí del continent, ha comportat grans costos humanitaris (sobretot en el cas dels refugiats, que han patit situacions de fred inèdites), situacions d’alarma social (els talls d’electricitat a les llars amb menys poder adquisitiu han fet que algunes famílies no pugessin endollar les estufes o els calefactors) i, ara, un augment extraordinari en el preu de les verdures i hortalises, especialment de les de fulla. El fred ha fet que bona part dels camp de cultiu del centre d’Europa es congelessin durant aquest mes, una part de les collites situades al sud-est d’Espanya (València, Múrcia i Almeria) i fins i tot els camps de fruita i hortalisses del Marroc, el que ha comportat que la majoria de països europeus, que fins ara importaven a la resta de veïns, hagin hagut de recórrer a l’Estat espanyol, on s’han pogut mantenir la productivitat durant aquest mes.



L’increment de la demanda, doncs, ha fet que els preus es disparin en tan sols unes setmanes, i és que si comparem els preus d’ara amb els d’un mes enrere, podem apreciar com s’han arribat a quadruplicar els preus d’algunes verdures. «Esperem que canvii el temps d’una vegada i els preus tornin a baixar, perquè la situació és insostenible», va afirmar ahir el propietari de Bona Fruita, situada a Escaldes-Engordany. El carbassó i l’albergínia (una verdura que tradicionalment sempre ha estat molt barata) són dues verdures que han patit un increment més important, d’aproximadament tres euros en el cas del primer i de 2,75 en el segon.



Els pebrots, per la seva banda, també han pujat 1,2 euros de mitjana, aproximadament, i en el cas de la col, l’augment ha estat d’1,3 euros. «Ja fa setmanes que no oferim col als clients, ja que el fet que s’exporti la majoria del producte fora ha fet que es converteixi en un aliment molt car», afirmaven des de la fruiteria Coco Pinya, situada a Andorra la Vella. L’augment més acusat, però, està en els enciams, que tot i que només han pujat uns 90 cèntims de mitjana, l’augment percentual se situa en un gairebé un 100% del preu de fa un mes i mig. «L’enciam, un aliment bàsic que sembla que no s’hauria de veure massa alterat, ha passat dels 70 cèntims a més d’1,5 euros», van explicar des de la mateixa fruiteria.



Per altra banda, les verdures amb les que es fa el caldo també han patit un augment important, especialment el porro i l’api, que han pujat dos euros en relació a dos mesos enrere. «La gent segueix comprant, però si abans s’emportaven un quilo de verdura, ara s’emporten la meitat», van explicar des de Bona Fruita, qualificant la pujada «d’històrica» i explicant que si abans omplien «tot el camió de gènere amb 4.000 euros», ara tan sols arriben «a les tres tones per la mateixa quantitat de diners». Així doncs, es tracta d’un problema que acaba afectant tant a pagesos i distribuïdors com a l’usuari final, al que cada vegada li costa més la cistella de la compra. L’increment més moderat, però, s’ha produït en el producte de proximitat, aquell provinent dels camps de Lleida.

Fruita / En el cas de la fruita, la majoria de les botigues enquestades per EL PERIÒDIC van afirmar que l’augment no ha estat, ni de bon tros, el mateix. De fet, la majoria van manifestar que pràcticament no hi ha hagut variació, i que fins i tot, en alguns productes, el preu ha disminuït. «La majoria dels gènere fruiter ve de les illes Canàries o territoris que no s’ha vist afectats pel fred», van explicar des de Coco Pinya. Les maduixes, per la seva banda, són una de les fruites que ha patit una disminució més acusada en el seu preu, un producte que acostuma a ser força car, fins i tot durant la temporada.