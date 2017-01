L’FC Andorra defensa per primer cop el lideratge

Nova situació per a l’FC Andorra. Amb els resultats del cap de setmana passat va aconseguir posar-se líder en solitari per primera vegada aquesta temporada. Vol seguir comptant amb aquest honor i avui juga a Alàs (16.00 hores) contra el Girona FC B amb la intenció de sumar tres punts més.



La neu acumulada a la Borda Mateu ha fet que l’equip s’hagi hagut d’entrenar al camp de la Seu d’Urgell. Només ha realitzat una sessió al terreny on jugaran, però tot i així «no ens ha d’afectar el fet de jugar a Alàs», assegura Ferran Pol. A pesar de jugar en un altre camp, els tricolors volen tornar a ser poderosos com a locals, després de mostrar massa irregularitat a la Borda Mateu darrerament. «L’equip el veig millor que fa dues setmanes», i més ara que «estem en una situació privilegiada. Aquest fet ens ha de servir com a motivació».



El Girona B bona part del curs ha estat en places de descens. Però de moment se n’ha pogut escapar. A domicili presenta números pobres, amb només un triomf, que va ser en el primer partit de lliga. Arriba al matx sense conèixer la victòria en les darreres 7 jornades, amb tres derrotes incloses. Tot i així, no hi ha confiances perquè «els filials sempre són complicats. Tenen gent jove, que corren molt i mai donen una pilota per perduda», i a més els gironins «mouen bé la pilota i posen un ritme alt de joc».



Dies enrera, en un partit pendent, els blanc-i-vermells va aconseguir treure un empat al darrer instant al camp de la UA Horta, que era líder en solitari. «Sabem de la dificultat del rival. Fins a l’últim minut hem d’estar amb els cinc sentits posats», subratlla el porter andorrà. Hagi qui hi hagi al davant «no mirem la classificació» perquè «en aquesta categoria l’últim pot guanyar al primer classificat. No et pots confiar». Els tricolors tenen les baixes per lesió d’Aaron, Oriol, Cisteró i Viladot, a més de Robert per sanció.