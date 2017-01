El MoraBanc busca allargar la ratxa guanyadora amb el Joventut

Les cinc vegades que el BC MoraBanc Andorra s’ha trobat amb el Divina Seguros Joventut des del retorn a la Lliga Endesa, la victòria sempre ha estat pel conjunt de Joan Peñarroya. Una balanç més que positiu que demà vol seguir ampliant. Té al davant la possibilitat d’allargar la dinàmica positiva, obtenint la tercera victòria seguida i la segona a domicili. Juguen diumenge al Palau Olímpic de Badalona a les 12.30 hores.



L’estadística aconseguida fins ara són només números. El que importa és el present i Peñarroya, com sempre, s’encarrega de recordar-ho als seus jugadors. «Anem a jugar davant un rival que està jugant un molt bon bàsquet», avisa el tècnic, que «està jugant molt bé, competeix tots els partits, i que per aquelles coses que té el bàsquet i les dinàmiques està en una situació que segurament no li toca perquè li faltes com a mínim dues o tres victòries». Precisament, per sumar darrerament varis partits on ha estat a punt de vèncer davant rivals de la part alta de la classificació, espera trobar-se amb «equip que està convençudíssim que li queda res per començar a guanyar partits, perquè ho estan demostrant». El conjunt verd-i-negre «juga amb bon ritme, molt bona utilització de la línia de tres punts i amb un joc interior que ha guanyat amb presència».



El missatge l’han entès a la plantilla. «La classificació ara mateix enganya», assegura David Jelinek, ja que els badalonins són tercers per la cua i només sumen quatre triomfs. «Als últims partits estan jugant molt bé contra alguns dels millors rivals de la lliga. Serà un partit bastant difícil», afirma el txec, que espera veure la millor versió del MoraBanc: «Hem de seguir jugant al millor nivell que siguem capaços, com vam fer-ho a Gran Canària, per tenir opcions d’assolir la victòria». Indica que la concentració defensiva és una de les claus de l’èxit recent i no fa volar coloms pel moment actual de l’equip: «Estem aprofitant les coses del dia a dia. Fora la gent parla que estem jugant molt bé i de coses que en un futur podrien passar, però nosaltres hem estat capaços de mantenir els peus a terra».

Màxim respecte / La situació a Badalona és complicada. L’entrenador verd-i-negre, Diego Ocampo, assenyala que «volem guanyar, que és el més important, però ens hem de centrar en el procés de com jugar per aconseguir-ho. Volem jugar bé en els minuts finals i en els moments crítics, centrar-nos en passar bé la pilota i en defensar, que això és el que el nostre públic aprecia. Jugar bé a bàsquet ens donarà opcions de victòria». Al MoraBanc el veu amb «bona dinàmica. És un equip que juga molt ràpid i amb moltes possessions. Tenen moltes característiques, poden rebre i llançar, jugar bloquejos directes, buscar el joc interior... tenen un joc molt variat. Nosaltres venim d’una bona línia de joc, però ens hem de treure de sobre la psicosis d’haver de guanyar. D’aquesta situació només ens en sortirem si l’acceptem».



Luka Bogdanovic tornarà a enfrontar-se al seu exequip. Valora que el MoraBanc està «fent una temporada molt bona, és un equip dominador a casa seva, i tot i que fora de casa no són tan forts també tenen un nivell molt bo, sobretot en l’últim partit contra l’Herbalife aconseguint la victòria a una pista molt dura. És un equip amb talent i amb molta confiança. Serà complicat». Espera trencar la mala estrogança dels darrers enfrontaments i seguir amb la bona imatge que estan mostrant últimament a Badalona: «Estem jugant molt bé tots els darrers partits a casa, contra el Reial Madrid i el Saragossa, que vam guanyar. Per a nosaltres és millor jugar a l’Olímpic que fer-ho fora, així que espero que arribem amb opcions i aquesta vegada endur-nos el triomf».