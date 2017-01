Notícia L’alcalde de Puigcerdà critica la concessionària del Túnel del Cadí Piñeira considera que era «perfectament previsible» l’afluència de cotxes ehicles aturats en direcció a la boca sud del túnel, divendres. Autor/a: SCT

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha criticat la concessionària del Túnel del Cadí per les retencions que es van produir a la C-16 arran de la nevada de divendres. En declaracions a Catalunya Ràdio Piñeira ha assegurat que «es pot exigir» a una via de peatge com el túnel, «que és un dels més cars de Catalunya», que «tingui la carretera en condicions», i ha recordat que en un divendres «era perfectament previsible que hi hauria molta gent que vindria» a la Cerdanya. A la tarda el Servei català del Trànsit va demanar evitar viatges innecessaris cap a la zona. A la nit la pluja va ajudar a fondre la neu i va facilitar els treballs de les màquines llevaneu.

A causa de la nevada es van formar fins a 35 quilòmetres de cua a la C-16, al Túnel del Cadí, especialment a la boca sud, on s’havia de circular amb cadenes.

La carretera C-16 presentava a dos quarts de nou de la nit 35 quilòmetres de cua a l’altura del túnel del Cadí a causa de la nevada que hi ha hagut durant la tarda. La cua, accentuada en part pel peatge del túnel, es va estendre des de Bagà (Berguedà) fins a Bellver de Cerdanya (Cerdanya) i el SCT va alertar de la presència de plaques de gel i neu a la carretera. El pas de camions va quedar restringit.

L’operació tornada cap a l’àrea metropolitana de Barcelona va ser força complicada ahir a la tarda, especialment a les vies que connecten amb el Pirineu. Segons va inforar el Servei Català de Trànsit (SCT), a la C-16, l’Eix del Llobregat, hi havia 27 quilòmetres de cua entre la boca sud del Túnel del Cadí i Berga i dos quilòmetres d’aturades abans d’accedir al peatge. Els vehicles també circulaven lentament a l’N-260 entre Planoles i Ribes de Freser, on hi havia uns quilòmetres de retencions, i a la C-14 a Organyà, on hi havia dos quilòmetres de cua.