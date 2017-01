Notícia El 61% dels turistes d’Alguaire són esquiadors El 2015 hi va haver 447 vols d’arribada i sortida d’aviació comercial

El 61% dels turistes de l’aeroport d’Alguaire són esquiadors, segons la resposta per escrit del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, a la pregunta del diputat per Lleida de Ciutadans, Jordi Soler, recollida pel Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya. «En total han passat per l’aeroport més de 34.500 passatgers. Hi ha hagut 21.165 viatgers relacionats amb el turisme d’esquí», assenyala el conseller Josep Rull.

Jorge Solé pregunta també pel nomenament del nou director de la infraestructura, Antoni Serra, i el conseller respon que es van presentar 22 persones per ocupar la plaça en substitució d’Alberto López.

A la pregunta del diputat de Ciutadans sobre el nombre de vols concertats, el conseller contesta que aquest hivern hi ha 208 vols comercials incloent els de les empreses Neislon-Thomas Cook i Air Nostrum.

El titular de Territori i Sostenibilitat afegeix que en total el 2015 hi va haver 447 vols d’arribada i sortida d’aviació comercial, entre ells 785 d’instrucció, 527 privats, 14 xàrter, 77 de treballs aeris, tres corporatius, 14 d’estat o institucionals i dos més militars.

L’aeroport va tenir l’any passat un increment de 1.515 passatgers en relació amb l’any anterior.