Ezpeleta venç a la primera etapa de les GSeries

Les Crèdit Andorrà GSeries van donar el tret de sortida al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa. Carlos Ezpeleta i Nil Solans van ser els guanyadors en les diferents categories del campionat sobre gel.



Amb el format actual totes les mànegues són importants per puntuar, que porta a què la competició sigui més emocionant. En la final B va vèncer José María Roger Chameta, seguit per Xevi Pons i Abel Torrelles. A l’A, Ezpeleta va guanyar, amb Álex Arroyo i José María Roger Ezpeleta al darrere. Ezpeleta és el primer líder amb 48 punts, amb Pons segon (37) i Arroyo tercer (32). En GS2, en primera final va imposar-se Sergio Canamasas. A continuació es classificaven Íngrid Rossell i Joan Gilbert. En la segona final vencia Solans, seguit per Marc Gutiérrez i Gerard de la Casa. Solans encapçala la general amb 48 punts. Gutiérrez és segon amb 41 i De la Casa tercer amb 36. La segona prova del campionat se celebra el 4 de febrer.