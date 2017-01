El VPC torna a vèncer exhibint-se al segon temps

La crida del VPC a la gent del rugbi per donar un cop de mà per retirar dissabte la neu de l’Estadi Nacional va funcionar, i el camp va quedar ben net per a què ahir es pogués disputar el duel pendent amb el Sainte Foy de Peyrolieres. L’equip va respondre a tot l’esforç amb una victòria contundent (39-10).



A la primera part, però, va anar de més a menys. Al segon minut de partit Jamrulidze, a passada d’Alieu, realitzava el primer assaig dels sis que aconseguirien els andorrans. Robbiani es va encarregar de transformar-lo. El conjunt gal fallava un cop de càstig des del mig del camp i des de la mateixa distància també errava Robbiani. Al 22 els visitants sí que encertaven en el xut i tres minuts després ho feia el jugador argentí del VPC. Els francesos fallaven una nova penalitat al 36 per anar al descans 10-3.



En la represa els locals van ser molt superiors. El rival no trobava la manera de parar-los. Al 50 Abelló guanyava una cursa per velocitat per fer-se amb l’oval i plantar-lo en la zona de marca. Al 54 era Dickens qui en una cursa també aconseguia l’assaig i el marcador es va seguir ampliant al 66, mitjançant Taurinyà. Abelló s’encarregava de materialitzar la transformació. En una bona jugada per banda Tau al 73 obtenia un nou assaig. El gals aconseguien el seu primer al 77, que era transformat. En el temps de descompte Abelló obtenia el sisè pels locals i ell mateix s’encarregava de fer passar la pilota entre pals en el xut posterior. El VPC, d‘aquesta manera, a més d’obtenir la victòria es feia amb el punt de bonus. «La missió ha estat acomplerta després de tant temps sense jugar», indicava l’entrenador andorrà, David Kirikaishvili, que espera que el nivell mostrat a casa també es vegi reflectit quan juguen a domicili, la gran assignatura pendent aquest curs: «Si aconseguim aplicar aquest joc fora estarà molt bé».