Estadística trencada

No acaben de marxar els fantasmes de jugar a domicili. Semblava que es podrien haver esvaït després de guanyar a Gran Canària, però a Badalona van tornar a aparèixer. El BC MoraBanc Andorra va mostrar la seva versió dolenta, la dels desplaçaments, i va acabar caient davant un Divina Seguros Joventut que va creure més en la victòria (74-59).



Aquesta és la primera vegada des del retorn a l’ACB dels del Principat que els verd-i-negres els guanyen en lliga. Fins ara els cinc duels havien estat andorrans. Antetokounmpo i Stevic van ser els encarregats de portar la iniciativa anotadora en els primers minuts, agafant una responsabilitat que no podia tenir Shermadini perquè ràpidament es va carregar amb dues faltes personals i va anar a la banqueta. Els badalonins van aprofitar-ho per acostar-se en el marcador i concloure el quart només un punt per sota (18-19). Els locals van reaccionar i veien cistella des de la línia de tres. Shermadini, un altre cop en pista, agafava responsabilitat encistelladora, acompanyat de Navarro i Jelinek. Quatre punts seguits al final del període de Jordan feia anar al descans 36-34.



El MoraBanc havia de millorar els percentatges si volia sumar la victòria. La quarta personal de Jordan, fins llavors molt actiu, podia afectar el joc local, però no va ser així. Burjanadze aconseguia, per fi, el primer triple del seu equip i donava esperit per canviar la tendència, però no va ser així. Dimitrijevic, de només 18 anys, va començar a encistellar i dirigir als seus amb una veterania no pròpia de la seva edat. No només s’atrevia a l’hora de fer llançaments decisius, sinó que assistia als seus companys. Al darrer període arribaven 53-50 i tot per decidir. El triple inicial d’Schreiner obria l’esperança, però Dimitrijevic estava present i va realitzar set punts consecutius. El MoraBanc no veia cistella per errors en el tir i males opcions de llançament, i les diferències es van anar ampliant, perquè els verd-i-negres, que tot just sumen la cinquena victòria de la temporada, no fallaven. Bogdanovic, fins llavors molt discret davant el seu exequip, el va castigar amb dos triples, per tancar el matx amb un parcial de 10-0 i acabar l’enfrontament amb una màxima diferència de +15. A l’últim quart els andorrans només van anotar 9 punts, per 21 del rival. Els 59 amb què el MoraBanc va acabar el matx és la marca més baixa de la temporada. En percentatges va finalitzar amb un pobre 43% en tirs de dos i 13% de tres. En tirs lliures va ser del 68%.



Joan Peñarroya: «Ens ha faltat un pèl de tensió»



Després del partit l’entrenador no dubtava en admetre que el Joventut «ha merescut guanyar el partit». Va trobar en el seu equip diferents carències: «Hem tingut problemes en la nostra circulació de pilota, ens ha faltat un pèl de tensió i no hem tingut els percentatges habituals ni hem tingut equilibri». Abans d’arribar al descans comprovava que la direcció no era la correcta, ja que la Penya «a mitjans del segon quart ha portat la iniciativa. A partir d’allà han dominat i no hem tingut la capacitat de reacció per entrar al partit».