Escaldes-Engordany es prepara per ser la ciutat de ‘Retorn al futur’

El Comú d’Escaldes-Engordany i l’agència pública Actua Tech, que a gran trets facilita les inversions i la diversificació econòmica al Principat, van signar un conveni de col·laboració el setembre de l’any passat per a la promoció de la innovació i la tecnologia. Un concepte que sona molt bé, però complex i molt nou. Podríem dir que la parròquia que lidera Trini Marín el que vol és convertir-se en una ciutat futurista, com aquella a la qual s’hi trasllada amb el DeLorean Marty McFly a Retorn al futur 2.



El projecte d’Escaldes-Engordany no s’allunya molt de Hill Valley. Es vol convertir en una smart city, o com diu la seva traducció, una ciutat intel·ligent, que vindria a ser un concepte emergent i de moda que aplica les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per garantir un creixement sostenible i una millora substancial de la qualitat de vida dels ciutadans.

A les zones més comercials / Serà principalment a les zones més comercials on es notarà aquesta modernització urbana, perquè de cara al 2018 –tres anys després al qual va viatjar McFly–, quan l’avinguda Carlemany sigui 100% peatonal, s’aniran introduint opis, o el que és el mateix, uns objectes publicitaris il·luminats que formen part del mobiliari urbà i que segons Josep Ramon Tudel, conseller de serveis i manteniment, «farà desaparèixer els cartells tradicionals per oferir una publicitat personalitzada». Per fer-nos una idea, són uns suports digitals verticals similars als que trobem avui en dia a les parades d’autobús, que es fixen al terra i que, per exemple, al migdia ens proposarà diferents alternatives per anar a dinar, ens anunciarà promocions i tot allò que pugui interessar a la ciutadania andorrana o al turista. Publicitat a la carta que de moment no parla com a Minority report, però igual de pràctica. I el temps dirà...



Aquesta i les aplicacions mòbils que s’estan elaborant també seran una via per informar a la gent de les previsions meteorològiques, les zones més transitades als punts més freqüents i camins alternatius –com són el centre, les fronteres amb Espanya i França o les pistes d’esquí– i també anunciar on hi ha llocs per aparcar i com anar-hi de la manera més ràpida. «A Niça hi ha una app que diu on hi ha places lliures de zona blava i quan aparques et cobra automàticament», va comparar Tudel, reconeixent que és una idea «que podríem aplicar a Escaldes». Això permetria guanyar temps i estalviar benzina. Tothom guanya.

Vehicles autònoms / Més a la llarga, també hi ha la idea d’introduir uns vehicles autònoms tipus bicing que, segons la idea que maneguen des d’Actua Tech i el comú, consistirà en anar a buscar-te allà on estiguis, et porti al lloc que desitgis i et torni. Es tracta d’una mena de cotxes intel·ligents i petits, amb pinta de bicicleta –veure la fotografia–, que pretén buidar les carreteres, que no et calgui agafar el teu. Cosa a la qual avui en dia –la gran majoria– és molt dependent a Andorra. «La idea és treure els cotxes de la ciutat, dins de les nostres possibilitats», va apuntar el conseller. Al setembre, dos dies després de la signatura del conveni, es va fer la primera prova pilot. «És un prototip que s’ha de perfeccionar», va argumentar Tudel. «Però acabarà assentant-se tard o d’hora», va deixar clar.

Sensors d’il·luminació / A nivell de sostenibilitat també es posaran sensors per saber si la il·luminació és correcta per tal de graduar-la segons la llum natural que hi hagi i es construiran façanes amb un material que permeti l’estalvi d’energia. El primer projecte serà la Casa Comuna.



Projecte de país? / Aquestes són algunes de les idees tecnològiques revolucionàries que s’aniran introduint a Escaldes-Engordany per convertir-se en una ciutat moderna i sostenible. Fa un any que a Vivand s’han posat comptadors de persones per conèixer amb el màxim d’exactitud l’afluència de gent en diferents dies i horaris. Tota informació és bona perquè Actua Tech, que treballa amb el Massachusetts Institute of Technology de Boston –la referència mundial del concepte d’smart city– transformi Escaldes i no es quedi obsoleta. Aquest nou concepte de ciutat permet planificar a llarg termini amb poc marge d’errada. Amb tot, Tudel ho té clar: «No té sentit que tot això es faci a nivell parroquial». Escaldes serà pionera, però aquest nou concepte de ciutat s’acabarà aplicant a totes les parròquies.