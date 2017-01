L’acord pel visat europeu ha d’estar tancat a finals del 2017

El Sistema Europeu d’informació i Autorització de Viatges (Etias) amb el qual està treballant la Unió Europea (UE) ha d’estar tancat abans de finalitzar el 2017. Així s’especifica en les conclusions adoptades pel Consell Europeu en la reunió del passat 15 de desembre de 2016. El nou sistema ha provocat polèmica al Principat pel convenciment expressat fa uns dies pel president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, que Andorra, com a país tercer, havia quedat fora de la llista d’estats exempts d’haver d’usar visat per viatjar a la UE, fet que ocasionaria que els andorrans haguessin de demanar permís previ per sortir del país.En resposta, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, va assegurar que la proposta europea no afecta Andorra i que fins ara no n’han explicat els detalls perquè no entrarà en vigor fins el 2020. El document del Consell d’Europa però, deixa clar que «els colegisladors hauran d’arribar a un acord abans de finals de 2017 sobre el Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges».Saboya també va argumentar que l’únic document oficial amb la proposta d’Europa deixa clar que Andorra, Mònaco i San Marino no necessitaran de cap documentació addicional per viatjar a la UE. En tot cas, serà a finals d’enguany quan es tancarà el document definitiu –que té per objectiu principal lluitar contra el terrorisme i el blanqueig de capital– que marcarà quins estats estaran o no exempts de visat.

Meritxell Mateu va protagonitzar un conflicte diplomàtic a l’aeroport de Basilea per la manca d’un visat Shengen. O aquesta és, com a mínim, la seva versió dels fets. I és que l’exconsellera general demòcrata va explicar al programa Ningú és perfecte de Ràdio Valira que la policia fronterera suïssa no la deixava entrar sense una autorització específica. «La policia de fronteres em va dir que necessitava un visat i em va ensenyar una llista dels països exempts, on no apareixia Andorra», va manifestar a l’entrevista.

Una anècdota que es va acabar resolent gràcies al passaport diplomàtic de la consellera de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Sílvia Bonet, que viatjava al mateix avió.



En tot cas, Mateu no va voler ni donar la raó a les advertències d’SDP ni tampoc defensar les paraules del ministre Saboya. Així, apunta que hi podrien haver diverses hipòtesis. D’una banda, assenyala que podria ser causa del desconeixement de la policia de fronteres suïssa que la va atendre o, de l’altra, que Brussel·les no hagi informat bé als funcionaris de l’aeroport.



Sigui com sigui, l’exconsellera manifestava que fins ara aquesta circumstància no es donava i que, per tant, hi hagut algun canvi respecte el tracte d’Europa amb els andorrans. «Jo el que penso és que, tot i que li hagin dit al ministre que això s’arreglarà, la realitat és que no està arreglat. I mentre no hi hagi un canvi i mentre no passin el nostre passaport i Andorra aparegui a la llista de països exempts de visat seguirem tenint problemes», opinava Mateu.