Notícia Detingut un home que distribuïa marihuana entre menors d’edat L’‘Operació Ambient’ ha desmantellat un punt de venda de l’estupefaent en un garatge Fotografia difosa per la Policia amb la mercaderia decomissada. Autor/a: COS DE POLICIA

La Policia va informar ahir que ha desmantellat un important punt de venda de droga a Escaldes-Engordany. En l’anomenada Operació Ambient, en el marc de la lluita contra el tràfic d’estupefaents, i prioritzant la eradicació de drogues destinades a menors d’edat o joves, la policia judicial ha procedit a la detenció d’un home resident de 38 anys i el segrest de 622 grams de marihuana i tres bàscules.



El lloc de distribució era una plaça d’aparcament tancada que es trobava a l’interior d’un garatge privat al centre d’Escaldes-Engordany, on el detingut emmagatzemava el producte i procedia a la seva venda. A l’interior del box, el detingut havia disposat diversos ambientadors per intentar dissimular l’olor de marihuana, no obstant això, no va poder evitar que els agents de l’ordre constatessin l’aroma que emetia la gran quantitat d’estupefaent acumulada al garatge i, que posteriorment, el gos policia ensinistrat en detecció d’estupefaents confirmés que hi havia marihuana a l’interior.



La marihuana decomissada té un preu de mercat superior als 3.000 euros, tot i que una vegada al carrer, el seu valor hagués estat molt superior. La Policia sospita que gran part d’aquesta droga podia haver acabat destinada al consum per part d’adolescents i menors d’edat.



CONDUcTOR BEGUT I DROGAT / D’altra banda, la Policia va detenir ahir de matinada ( dia 29, a les sis del matí) un conductor de 28 anys, resident, que va donar positiu per alcoholèmia i per consum de cànnabis. Els agents de l’ordre el van controlar després que el conductor patís un accident a Incles, Canillo, al punt quilomètric 16,4 de la carretera general 2. En el sinistre només s’hi va veure implicat un únic vehicle, un turisme Nissan Almera matrícula espanyola.



El conductor va resultar ferit lleument el conductor i, després de constatar que no requeria ingrés al centre hospitalari, la Policia el va detenir en donar un resultat positiu a la prova d’alcoholèmia i a la prova d’estupefaents (cànnabis).



La conducció amb una taxa d’alcoholèmia més alta de 0,5 g/l es penalitza, i si supera els 0,8 g/l aleshores es tracta d’una infracció penal que comportat detenció i un judici posterior, que pot suposar una multa, presó i retirada del permís de conduir. A més, conduir havent consumit un estupefaent també és motiu de denúncia penal per cometre un delicte contra la seguretat del trànsit. El jove detingut s’enfrontarà a diversos càrrecs.