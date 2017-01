Notícia Incidència de dues hores amb el telecabina de la Massana Vallnord va traslladar els esquiadors en autobús fins a Pal El telecabina de la Massana en funcionament, ahir. Autor/a: VALLNORD

Els treballadors del telecabina de la Massana es van trobar ahir al matí amb una sorpresa desagradable: el giny no funcionava. El personal, que arriba sempre amb antel·lació a l’horari d’obertura del telecabina per posar-lo en marxa, va constatar que no el podia engegar. Un error de transmissió d’informació a través de la fibra òptica que comunica la Massana i Pal va deixar el telecabina inutilitzat durant unes hores. Tècnicament, es va tractar d’un error de comunicació entre la G1, l’estació de sortida de la Massana, fins a la G2, l’estació d’arribada a peu de pistes, al sector de Pal.



Per pal·liar la situació i evitar cues i perjudicar els usuaris del giny, Vallnord va posar cinc autobusos de línia regular a disposició dels esquiadors per desplaçar-los fins a Pal i que poguessin gaudir de la jornada d’esquí tal com tenien previst. La solució de l’avaria, segons van explicar des de l’estació, es va solucionar cap a les 11.20 del matí. El telecabina comença a funcionar a les nou del matí, amb l’horari d’obertura de pistes, i el personal ho va detectar a temps per solucionar-ho el més aviat possible.



El maig de l’any passat, el telecabina de la Massana va patir una avaria que es va qualificar «d’inèdita» i «d’extraordinària». Durant la revisió de seguretat es va comprovar que s’havia malmès –que no trencat– el cablejat de pujada, és a dir, el que trasllada les cabines des del poble de la Massana fins a la part alta de Pal-Arinsal. El cable es va haver de fabricar a propòsit a l’estranger, pel que el giny va estar aturat setmanes.