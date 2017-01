Notícia Vessament de gasoil lleu a l’Escola Bressol d'Encamp

L’Escola Bressol del Comú d’Encamp va patir dissabte un ensurt sense conseqüències: cap a la una del migdia, quan ja no quedava cap infant ni personal a l’equipament, l’aixeta de seguretat de la caldera de gasoil va patir una petita fuga i va començar a gotejar. La junta de seguretat de l’aixeta es va dilatar i, per allà, es perdia el combustible. El centre està a punt per obrir avui amb normalitat i sense cap olor desagradable.



Des del comú van confirmar ahir que el Servei de Circulació, quan va sentir l’olor a gasoil, va avisar la Policia, que va activar els protocols pertinents i, per tant, va avisar els bombers. Finalment, quan es va poder contactar amb el personal de l’Escola Bressol, es va avisar l’empresa especialitzada en contenció de fugues, de manera que va llençar un producte per absorbir el gasoil vessat. El personal de manteniment del comú va arranjar de seguida l’aixeta que gotejava. A continuació es va netejar a fons el centre i es van obrir les finestres de manera que a partir de dilluns es pogués obrir l’equipament.