Notícia El fisc investiga el pilot resident Villeneuve La hisenda li reclama la renda de cinc anys abans de venir a Andorra La propietat de Villenueve al llac Semillion, al Quebec. Autor/a: vancouver sun

L’Agència Tributària del Quebec, Revenu Quebec, a Canadà, investiga l’expilot de la Fórmula 1 Jacques Villeneuve, que resideix a Andorra des del 2012. El fisc quebequès li reclama 1,7 milions de dòlars canadencs, uns 1,2 milions d’euros, corresponents als exercicis 2007 a 2012, els anys que va residir legalment al Quebec.



Per tal d’assegurar-se el cobrament, el fisc canadenc ha iniciat una garantia legal sobre dues propietats de Villeneuve, un castell a Westmount i una casa amb llac i 350 hectarees de terreny a les Laurentides. Les propietats es van posar a la venda quan el corredor es va traslladar a residir a Andorra i tenen un valor d’uns 10 milions d’euros. L’any 2013 Villeneuve va assegurar que havia pagat tot el seu deute amb el fisc: «La meva partida [a Andorra] no és una qüestió d’impostos. Jo els he pagat durant els cinc anys que he passat al Quebec», va declarar.



L’advocat fiscal de Villeneuve, Martin Boily, ha indicat que actualment no hi ha disputa fiscal entre el Quebec i el seu client, almenys no en els tribunals i que «depenent dels resultats de l’auditoria, encara es pot presentar recurs a la mateixa». Boily ha explicat en un mitjà canadenc que Villeneuve va esdevenir el seu client l’any 2012, quan aquest va decidir establir la residència a Andorra. «Nosaltres vam ser consultats per assegurar que tot es fes en compliment de les obligacions tributàries».



Les propietats de la garantia / Segons informa Le Journal de Montreal, les dues propietats de Villeneuve que el fisc quebequès ha pres com a garantia estan a un preu de venda d’un 10 milions d’euros. La primera de les propietats està a les Laurentides canadenques, a Harrington. Es tracta d’una casa de fusta de nou peces amb energia autònoma i accessible a través d’un camí privat de 2,6 quilòmetres al bosc i situada sobre un terreny de 850 acres, uns 350 camps de futbol, que inclou el llac Semillion, 1,7 quilòmetres de ribera sobre el riu Rouge a més d’una casa per al cuidador i una cabana. El preu de venda és de 3,9 milions de dòlars canadencs, uns 2,8 milions d’euros.



La segona de les propietats és una mansió del 1915 a Westmount, també al Quebec, i té 22 peces, spa i piscina climatitzada, cava, ascensor. Un habitatge completament pensat per tal d’aconseguir un màxim nivell de confort i refinament: terres de fusta brasilers i travertí, baranes, ferro forjat, spa personalitzat, recepció, celler, ascensor, aigüeres i taulells de pedra natural. El preu de venda és de 7,2 milions de dòlars o 25.000 dòlars de lloguer mensual.