Notícia ‘Solo’, de la mà d’Alex González Imminent Produccions participa en el rodatge del drama dirigit per Hugo Stuven Casasnovas L’actor Alex González al llargmetrartge ‘Solo’. Autor/a: IMMINENT PRODUCCIONS

L’odissea d’un jove surfista que després de caure per un penya-segat i patir importants ferides haurà d’enfrontar-se durant 48 hores a una naturalesa implacable i a la seva pròpia agonia física i mental per intentar sobreviure. Aquesta és la història del llargmetratge Solo, un nou repte coproduït per Imminent Produccions i dirigit per Hugo Stuven Casasnovas, realitzador espanyol fill del també realitzador de televisió xilè del mateix nom.



La pel·lícula, un drama basat en fets reals, estarà protagonitzada er l’actor Alex González, conegut per produccions com X-Men Primera generació, Alacran enamorat, Combustion o Segon assalt, i per l’actriu Aura Garrido, que també ha destacat en projectes com El Ministeri del Temps, Stockholm o El Cos.

Segons va informar ahir productora andorrana, el llargmetratge es rodarà íntegrament a l’Illa de Fuerteventura aquest estiu.



Els projectes d’Imminent



El drama basat en fets reals dirigit per Hugo Stuven Casasnovas serà el segon projecte en el qual Imminent Produccions participa sota el paraigües de Fargo Films, un segell amb vocació internacional amb el qual també participen les companyes espanyoles Gold Tower Producciones i Miramar Media Entertainment amb seu a Sevilla i Canàries respectivament. El primer va ser el recent projecte 73 minuts, actualment en postproducció.



La companyia productora també ha participat en el rodatge del llargmetratge Nick, un jove amb una història complicada que arriba a Andorra i li explica a la seva germanastra que ha presenciat un assassinat. Així mateix, té en desenvolupament per aquest 2017 Danger, Broken Voices i The girl of marsi Pargo, el corsario de Dios per l’any vinent.

Pel que fa a Solo, cal destaca que també serà la segona pel·lícula que el jove director roda després del seu debut en 2015 amb Anomalous, un thriller policíac que va comptar amb Lluis Homar i que es va rodar entre Barcelona i Nova York.