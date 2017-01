Notícia El comú vol canviar l’adjudicació dels àpats del Casal Calones La corporació ha detectat un error i ha dit a El Rebost del Padrí que anul·la el contracte Els cònsols d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i Marc Pons, en un dinar amb els usuaris del Casal Calones. Autor/a: TONY LARA

«Que decideixi la justícia». Així de clar i contundent es va manifestar ahir el propietari de l’empresa de càtering El Rebost del Padrí, Pep Escolà, en referència a la voluntat del Comú d’Andorra la Vella a canviar l’adjudicació dels àpats que se subministren al Casal Calones. La corporació ha detectat un error de càlcul i vol rescindir el contracte amb El Rebost per tancar-lo amb l’altra empresa que va licitar al concurs, Bio Bio.



El BOPA del 23 de novembre passat va publicar l’adjudicació del subministrament dels àpats al Casal Calones i a domicili, després que dues empreses concorreguessin al concurs nacional acordat el 21 de setembre passat. La Junta de Govern del Comú d’Andorra ka Vella va decidir, el 16 de novembre del 2016, que el càtering dels àpats del Casal Calones requeia en El Rebost del Padrí S.L, a un preu de 5,85 euros el menú (IGI inclòs) i, quant als àpats entregats a domicili, a un import de 6,35 euros cadascun. La durada del contracte és per a tres anys.



El comú va argumentar que adjudicava el concurs nacional a l’empresa d’Escolà perquè l’oferta era la més econòmica. No obstant, l’altra empresa licitant no va estar d’acord en i va fer els seus càlculs, de manera que li va sortir que la seva proposta era la més econòmica i, per tant, havia de ser l’adjudicatària del servei de càtering al Calones. Bio Bio va presentar els seus números a la corporació, que li van donar la raó. Aleshores, el comú va prendre la determinació d’anul·lar el contracte amb El Rebost del Padrí i firmar-ne un de nou amb Bio Bio. Escolà, lògicament, no hi ha estat d’acord i ho ha posat en mans dels seus advocats. «Primer s’ha de saber què ha passat abans de prendre qualsevol decisió», va matisar el cuiner. En breu decidiran si ho denuncien a la Batllia. Per la seva part, el comú també té el cas en mans dels seus serveis jurídics.



Mentre no es resol la qüestió, El Rebost del Padrí continua subministrant amb normalitat els àpats necessaris tant per al Casal Calones com els que se serveixen a demanda a domicili.



EL PREU DE L’USUARI / Segons l’Ordinació de preus públics per a l’any 2017, el servei de menjador del Casal Calones i el Servei d’Àpats a Domicili es paga per mes vençut a l’inici de cada mes. El servei del Casal Calones està pensat, sobretot, per a persones grans per oferir-los serveis a preus més econòmics.



Per als residents a la parròquia d’Andorra la Vella, el preu de cada àpat presencial és de 6 euros, i de 100 euros l’abonament mensual. Per a les persones convidades no-jubilats o pensionistes i/o no- residents a la parròquia el preu de l’àpat és de 12 euros, amb descompte si hi ha una justificació mèdica per escrit. Quant al servei d’àpats a domicili, l’usuari de la capital paga 7 euros per cada menú, també amb descompte si hi ha una causa mèdica justificada.



Els preus fixats per l’empresa El Rebost del padrí són de 5,85 euros l’àpat presencial i de 6,35 euros els que van a casa, per tant, el marge de benefici del comú és mínim: 0,15 cèntims d’euro en el primer cas per cada àpat, i de 0,65 cèntims d’euro per menú en el segon cas.



El servei de menjador del Casal Calones es va posar en marxa l’any 2005 per a la gent gran que no té dificultats econòmiques però que vol dinar cada dia en companyia i seguir una dieta equilibrada, i els preus són els fixats per l’ordinació comunal. El servei a domicili es va posar en funcionament l’any 2008. D’altra banda, el menjador social es va posar en marxa l’abril del 2012, pensat per a les persones que no tenen prou recursos per menjar calent cada dia. Els serveis socials determinen quines persones tenen dret a menjar-hi gratuïtament cada dia.



El menjador està situat a l’antic Hostal Calones, el centre històric de la capital, a sobre del qual hi ha pisos socials per a gent gran.