L’UdA vol convertir en una referència la carrera d’Educació

La Universitat d’Andorra (UdA) i el Govern s’han proposat convertir la carrera de Ciències de l’Educació en una referència internacional. Per això, ahir les dues entitats van signar un contracte per als pròxims tres anys que tindrà aquest projecte com a prioritari i que, segons el ministre d’Educació, Èric Jover, «serà clau per afrontar la diversificació de l’economia i els futurs projectes de país».



El rector de l’UdA, Miquel Nicolau, va avançar que són diverses les accions que s’executaran a curt i mitjà termini i que per això rebrà «un increment del pressupost» de fins un 13% en el període que va des del 2016 al 2019, «per continuar creixent i engegar projectes ambiciosos nous».



El model educatiu que sustentarà la metamorfosi en la carrera d’Educació es basa en tres eixos. D’una banda, potenciar el bàtxelor amb la introducció del francès i l’anglès, a més del català; de l’altra, incloure eines sobre com ensenyar els valors que portin el segell del Consell d’Europa en l’àmbit de la ciutadania democràtica i la defensa dels drets humans; i per últim, la creació d’un màster de prestigi, de 120 crèdits i una durada de dos anys a temps complert, que aconsegueixi gràcies a la seva qualitat que vinguin estudiants de fora del Principat a cursar-lo –ara mateix el 30% de les formacions que ofereix l’UdA provenen de països forans i que permeti una adaptació a tot aquell que hagi estudiat una altra carrera no educativa.



«En bàtxelor podríem començar a aplicar els canvis a partir del curs 2017-2018», va avançar Nicolau. «No volem presses amb això. Si cal, estem disposats a modificar el decret de creació del títol i el pla d’estudis corresponent», va afegir Jover.



Tanmateix, el ministre també va anunciar que s’està revisant la llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà per introduir «recursos pedagògics» per a tot aquell estudiant de segon cicle que hagi cursat una altra carrera: «Això enriquirà la topologia de professors que puguem tenir», com també incloure en aquest màster la gestió d’empreses per formar directius prou competents com perquè l’educació a Andorra doni un salt qualitatiu prou interessant com perquè es guanyi l’etiqueta de referència mundial que el Govern i l’Uda busquen. «Les noves fornades de futurs docents que preparem seran innovadors i punters», va assegurar Jover.

Dos màsters a punt de veure la llum / Pel que fa a altres formacions, la Universitat mantindrà els 13 programes vigents i d’altres compromisos socials com l’Aula Magna. A més, Nicolau va avançar que hi ha dos màsters en un procés molt proper al de d’aprovació: «Un en gestió cultural», emparat per un conveni amb la universitat de Perpinyà, «i un en dret», gràcies a un acord imminent amb el Col·legi d’advocats.