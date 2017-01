Els estudiants que vulguin millorar nota a Espanya faran les PAAU

Espanya està treballant per reformar el seu sistema educatiu i una de les possibilitats és modificar les Proves d’Accés a la Universitat (PAAU) o fins i tot substituir-lo per un equivalent.



D’aquí que sigui un any particular al país veí del sud i tingui 132 sistemes pendents de la seva situació.



Entre ells està Andorra. Hi ha la incògnita de què passarà amb els estudiants que vulguin millorar la seva nota a Espanya, d’aquí que Èric Jover es desplacés la setmana passada a Madrid per tenir una reunió amb el rector de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), Alejandro Tiana, per saber de primera mà com està la situació. «De moment no hi ha cap certesa, però la previsió és que es mantindrà el procés de l’any passat», va assegurar ahir el ministre d’Ensenyament a aquest rotatiu. Així doncs, al pròxim juny es continuaran fent les PAAU i si hi ha reforma serà a partir del curs 2017-2018.



A Andorra hi ha 150 estudiants que van acabar el Batxillerat el curs passat. No tots ells tenen perquè voler pujar nota o fer-ho a Espanya, però en tot cas Jover afirma que «entenc que un pare ha de saber això quant abans millor» i que de cara a mitjans de febrer «es confirmi aquesta informació».