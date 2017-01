Notícia Cinca haurà de declarar davant el Tribunal de Corts L’òrgan judicial ha admès a tràmit la querella criminal interposada per Samarra El ministre de Finances, Jordi Cinca, en una roda de premsa. Autor/a: TONY LARA

El ministre de Finances, Jordi Cinca, haurà de declarar davant del Tribunal de Corts per donar explicacions sobre el seu pas professional per la direcció executiva de la fonadora d’or Orfund. La compareixença davant de la Justícia, que tindrà lloc probablement durant el mes que ve, es desprèn de l’admissió a tràmit pel Tribunal de Corts de la querella criminal presentada per l’expresident d’Orfund, Joan Samarra, contra el també portaveu del Govern i contra l’empresari espanyol Manuel Terrén –també executiu de la societat– per apropiació indeguda, administració deslleial i blanqueig de capitals. Cal deixar clar que l’admissió a tràmit d’una querella és un pas habitual i que, a hores d’ara, això no significa que el titular de Finances acabi sent jutjat pels tres delictes esmentats.



Segons va informar la representació legal de Samarra, el Tribunal de Corts considera que hi ha indicis suficients de caràcter penal per obrir una investigació. Així, tant Cinca com Terrén seran citats per dit òrgan judicial per prendre’ls declaració en dates properes. Abans ho farà també Joan Samarra, que es presentarà davant del jutge la segona setmana de febrer. L’advocat de l’expresident d’Orfund també va indicar que es tracta d’una «querella molt armada, amb proves testificals i múltiples evidències». Serà arran de la investigació que Corts decidirà si acaba processant aquelles persones que consideri convenient si finalment entén que s’han comés els delictes de la querella.



En el moment de la presentació de la querella, el passat mes de novembre, Samarra va assegurar que va tenir coneixement de l’existència de la societat panamenya, Mariette Holding, en data 5 d’abril de 2016, quan Cinca va efectuar una roda de premsa per explicar la seva implicació en l’afer anomenat papers de Panamà, en el que sortia el seu nom a través d’aquesta societat, i mai abans. Així mateix, va manifestar que «no va tenir, ni té, cap vincle amb la presumpta activitat il·lícita» esmentada.



Entre altres, Joan Samarra denuncia que l’empresa fonadora d’or va fer fallida «a causa a les presumptes actuacions delictives de Cinca relacionades amb la subtracció de lingots d’or i diamants procedents de Libèria a una empresa B en benefici propi».



Confiança de Govern en Cinca/ El Govern va reafirmar ahir a través d’un comunicat la seva confiança en el ministre Jordi Cinca. L’Executiu va voler deixar clar que l’admissió a tràmit d’una querella constitueix «un tràmit preliminar que té lloc en gairebé la totalitat dels casos».



Així mateix, van remarcar que «el fet que la querella s’admeti a tràmit no significa en cap cas que hi hagi indicis de delicte, i encara menys que el ministre serà jutjat pel fets objecte de la querella. Això només s’esdevindria si es dictés un aute de processament, un cop s’haguessin intruït les diligències prèvies escaients i després d’haver pres declaració al ministre, la qual cosa ni tan sols ha tingut lloc encara».



Per tot, des del Govern van lamentar «la interpretació errònia i esbiaixada que determinats mitjans fan de la qüestió» i va reafirmar la seva «confiança» en què les acusacions contingudes en la querella estan «absolutament mancades de fonament», tal i com –a parer de l’Executiu– es demostrarà al llarg de les properes setmanes.