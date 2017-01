Moles assegura que la pujada del preu de la llum a Espanya no afectarà

El director general de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA), Albert Moles, va assegurar ahir que l’increment del preu de la llum dels països veïns a causa de l’onada de fred, especialment patit a Espanya on ha repercutit en el rebut dels clients, no tindrà cap incidència en les factures dels residents. Segons va explicar, la parapública compra l’energia a Espanya i França a tres o quatre anys vista, de manera que FEDA ja té comprada l’energia fins l’any 2019 i negocia ja la del 2020. Aquest fet «ens dóna marge per assumir les pujades puntuals» i que «no ens afectin».



El director de l’empresa també va indicar que l’increment és degut a un factor conjuntural i que passada l’onada de fred els preus tornaran a baixar als països veïns. En tot cas, si el cost seguís una tendència a l’alça durant un període de temps més llarg, el Principat «podria assumir la pujada de forma progressiva» amb un increment anual d’entre un 1 i un 2% en la tarifa, «un augment habitual i raonable». Per tot plegat, Moles va insistir en què els residents no s’han de preocupar ja que «no hi haurà un gran impacte en el preu a dos o tres anys vista».

Actualment, el 82% de l’energia que es consumeix al país prové de l’exterior i es compra a parts iguals entre Espanya i França.

Un notable en funcionament/ Albert Moles va fer aquestes declaracions durant la presentació dels resultats de l’enquesta de satisfacció dels clients de FEDA. En aquest sentit, va destacar que el darrer qüestionari realitzat el desembre del 2016 qualifica amb un notable el servei general de la parapública. La representant de l’empresa que s’ha encarregat de realitzar l’estudi –basat en 1.045 trucades i una desena de dinàmiques de grup–, Naiara Galdós, va detallar que la nota mitjana és de 8,2, per sobre de la del 2015 i «la millor des del 2010».

L’enquesta reflecteix una millora en tots els serveis. El que s’emporta la millor nota però, és l’atenció personal, amb un 8,6. Pel que fa a la imatge de FEDA, també millora malgrat que no tant com ho fan els serveis.



La pitjor nota –tot i que també és positiva– se l’emporta el preu. Tal com va exposar Galdós, les queixes no es centren tant amb el cost com amb la falta d’una factura més detallada i una varietat més àmplia de tarifes. Davant l’opinió dels clients, Moles va informar que ja estan treballant per comunicar millor i desglossar més el cost de la factura. Així mateix, també han incorporat recentment diferents canals per rebre el rebut mensual com són el correu electrònic o l’SMS. A més, FEDA també vol donar «més eines al client perquè pugui estalviar». En aquest sentit, la companyia considera que «les llars intel·ligents» són el futur, ja que permetran controlar el consum.



En referència a les incidència del 2016, van ser afectats per algun problema un total de 8.000 usuaris dels 33.000 amb els que compta FEDA. Amb tot, el que més valoren els clients és la «rapidesa» amb què es resolen. La mitjana de minuts de talls elèctric per cada incidència es va situar en 4,8 minuts d’interrupció per client, una xifra lleugerament superior a la de l’any anterior però la segona més baixa dels darrers 15 anys.



Finalment, en referència a la marca FEDA Ecoterm (de calefacció urbana), els clients l’han valorat amb una nota de 8,1, mentre que l’Elèctric Zero Emissions (vehicle elèctric), amb un 6,5. En aquest darrer cas, segons Moles, cal incidir més en la comunicació a clients particulars, ja que encara és «força desconegut».