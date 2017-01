25 anys fent teatre en conjunt

Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria celebren enguany la 50a edició de la Temporada de Teatre. Des que es va estrenar l’esdeveniment (al 1992) pels espais culturals d’ambdues parròquies han passat un total de «364 espectacles, 190 realitzats a la capital i 174 a Sant Julià», segons va puntualitzar ahir el cònsol menor de la capital, Marc Pons.



Per celebrar aquesta longevitat, els comuns participants complementaran les representacions teatrals amb altres activitats, com un col·loqui sobre l’estat de salut actual de les arts escèniques a Andorra, que es farà el 17 de maig, a les vuit de la tarda, al Centre Cultural La Llacuna. Així com una exposició retrospectiva amb l’actor Joan Pera com a mestre de cerimònies al vestíbul del Centre Cultural i de Congressos lauredià. La mostra, que contindrà tots els cartells de les 50 temporades de teatre realitzades, es podrà veure del 15 de febrer al 9 de març.



Finalment, es projectarà la pel·lícula In the bleak midwinter al Teatre comunal d’Andorra la Vella el 12 d’abril, amb la col·laboració del Cineclub de les Valls.

Espectacles / El cap d’Àrea de Cultura d’Andorra la Vella, Jan Cartes, va matisar que la capital ha apostat en aquesta temporada per espectacles de comèdia i actuacions que «volen fer reflexionar a l’espectador».



En aquest sentit, es faran quatre obres «de qualitat i reclam», començant amb l’espectacle de Faemio y Cansado ¡Quien tuvo retuvo!. Aquest duet format per dos icones del teatre absurd torna al Principat després de l’èxit de l’anterior actuació (fa vuit anys) que va «omplir el Centre de Congressos d’Andorra la Vella». D’altra banda, la parròquia aposta per Guillem Albà, que presentarà el seu espectacle més multidisciplinari en un exercici d’humor poètic visual molt suggeridor: Trau. Així com per la companyia La Virgueria, que pujarà a l’escenari amb Snorkel, una actuació composada per un text actual, social eclèctic i amb una original posada en escena. A més, comptarà amb l’actor andorrà Isak Férriz, que «incrementa l’atractiu d’aquesta innovadora companyia catalana», va afegir Cartes.



Finalment, Andorra la Vella acabarà la seva aposta teatral amb l’espectacle de comèdia negra Sopar amb batalla, de la companyia encampadana Lapsus teatre. Segons va especificar Pons, el cost total d’aquestes produccions ascendeix als 10.700 euros, un pressupost similar al de les anteriors edicions.



Pel que fa a Sant Julià de Lòria, la cap de Cultura de la parròquia, Laura Rogé, va especificar que s’ha apostat per actors i obres de «primera línia».

Sant Julià començarà amb Avui no sopem, una comèdia familiar que mostra –de forma agredolça– les tensions existents en el si d’una família. Seguint amb Una altra pel·lícula, una versió de la comèdia Speed the Plow dirigida per Julio Manrique que conté una dura crítica a la indústria cinematogràfica.



Seguidament, el comú presentarà la proposta «més arriscada de la programació», segons va detallar Rogé. Es tracta de l’espectacle Escape Show, on els participants disposaran d’un temps limitat per resoldre enigmes, endevinalles i codis. Per acabar, Sant Julià mostrarà Infàmia, un joc de miralls, d’esferes i de punts de vista.

Segons va explicar el conseller de Cultura lauredià, Josep Roig,el pressupost total per cobrir aquestes actuacions per part de Sant Julià ha estat de 39.000 euros (9.000 més que en l’anterior edició).

Promocions i descomptes / Per gaudir de la Temporada de Teatre d’enguany es proposa que els ciutadans adquireixin la targeta de l’espectador. Qui l’obtinguin i segelli un mínim de quatre espectacles tindrà una entrada gratuïta per a la 51 temporada. A més, podran obtenir un 25% de descompte per al curs d’improvisació creativa de l’Aula de Teatre d’Andorra la Vella si presenten la targeta en el moment de fer la inscripció.



A banda, es mantenen els descomptes d’anys anteriors, com el 50% de descompte en les entrades de la majoria dels espectacles amb el Carnet Jove, la Targeta Magan o la Targeta d’or i de plata.

Així mateix, hi haurà àpats especials en diferents establiments de restauració que col·laboren amb la temporada oferint un preu conjunt per menú i espectacle, aquest oscil·larà entre els vuit i 24,50 euros, depenent dels descomptes que tingui el ciutadà.