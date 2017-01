Aixàs veu la necessitat de fitxar perquè «estem al límit»

Amb la baixa de Nacho Martín el BC MoraBanc Andorra es va plantejar fitxar un jugador. Però aquest no ha arribat perquè no hi ha res al mercat que, de moment, s’ajusti a les característiques que es busquen, no només a nivell esportiu, sinó també pressupostari. El club segueix buscant.



«Seguim atents al mercat. No hem trobat res que ens encaixi», afirma el president de l’entitat, Gorka Aixàs, que veu la necessitat de portar una cara nova a la plantilla perquè «a dia d’avui estem al límit», que comporta que «estem en una situació de risc» davant qualsevol problema que pugui sorgir en algun altre component de la plantilla en el període que Martín estigui recuperant-se de la lesió. I no només és un aspecte que afecti en els partits: «Portem setmanes entrenant amb dificultat». Han fet diferents tantejos però no s’ha pogut tancar res. «El tema econòmic per a nosaltres sempre hi és. Hem trucat allà on veiem que podíem», de moment sense èxit. S’han de reunir diferents circumstàncies per arribar a efectuar una signatura: «Ens ha d’encaixar bé en tot, econòmicament i esportivament. Si encaixa fitxarem, sinó, no».



Respecte al partit de diumenge contra el Divina Seguros Joventut, la derrota a Badalona «no em sorprèn. No hem de perdre de vista qui som i d’on venim», assegura el dirigent, admetent que els verd-i-negres «van jugar millor que nosaltres». Aquest matx no pot tapar l’aconseguit fins el moment, ja que «estem fent una molt bona temporada».



Cistella de premi / La cistella dels teus somnis és una campanya que realitza el principal patrocinar de l’equip, MoraBanc, de cara al partit del 14 de maig contra el Reial Madrid. Després d’un sorteig dos dels seus clients tindran l’oportunitat de realitzar un llançament des del mig de la pista. Si encistellen a la primera guanyaran 100.000 euros. Si ho fan els dos es repartiran el premi. Les inscripcions són fins el 25 d’abril i dos dies després es farà el sorteig.