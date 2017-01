Deu anys de presó per abusar de dues menors

El recurs que va interposar l’home condemnat a deu anys de presó ferma pel Tribunal de Corts després de ser acusat d’haver abusat sexualment de les dues filles de la seva exparella va ser parcialment estimat pel Superior, que únicament va decidir retirar l’expulsió d’aquest fora del país degut al seu arrelament familiar al Principat. Així, doncs, es confirmen els 12 anys de prohibició per establir contacte amb les víctimes, els 15.000 euros d’indemnització i el pagament del tractament terapèutic. A l’home se li imputa un delicte major continuat d’acte sexual sense consentiment amb accés carnal vaginal a una menor de 14 anys (pel que li pertoquen vuit anys de presó), per una banda, i un delicte major d’abús sexual amb prevalença a una major de 14 anys i menor de 18 (que representarien els altres dos anys de sentència, fins arribar als deu), amb l’agreujament de ser una persona amb autoritat familiar. La fiscalia, per la seva banda, havia demanat una pena de 20 anys de presó i l’expulsió definitiva de l’acusat.

A porta tancada / El judici es va celebrar el passat 9 de juny, amb la declaració de les noies a porta tancada. La fiscalia, però, va explicar que els abusos van començar l’any 2009, quan l’home vivia amb la mare de les noies i els dos fills en comú que tenien, i que es van allargar fins al 2013. Aquell any, la germana petita se’n va anar a viure a la Seu d’Urgell amb els seus avis. La germana gran feia dos anys que vivia al centre d’acolliment d’infants de la Gavernera ja que els serveis socials van constatar fugides del domicili, absentisme escolar, autolesions i trastorns alimentaris. A més, durant la vista es va explicar que un dels tècnics dels serveis socials va presenciar com el padrastre tocava el cul a la germana gran amb lascívia. La noia va confessar els fets, per primera vegada, a la Gavernera, i també va advertir pel que estava passant la seva germana petita, que va negar els fets. Això va passar l’any 2011, i no va ser fins l’any 2013 que la germana petita va patir un atac d’ansietat i va contar els fets.



La mare de les noies, d’entrada, no se les va creure, però en el judici va explicar que en aquell moment no estava en plenes facultats ja que patia una depressió i anava molt medicada. Després dels fets, però, va abandonar l’home, que era pare dels seus dos fills menors.

Confirmació professional / Per altra banda, les vuit assistents socials i psicòlogues que han tractat les víctimes durant els últims vuit anys van assegurar que els fets relatats són reals i que les dues pateixen estrès posttraumàtic pels abusos sexuals soferts. L’home sempre ha negat els fets i assegura que les noies s’ho han inventat per treure’l de casa.