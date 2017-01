Victòria de Xavier Cornella a la primera jornada del Trofeu Borrufa

La 25a edició del Trofeu Borrufa va iniciar-se ahir a Arcalís i en la primera jornada ja es va poder veure la primera medalla andorrana, amb la victòria de Xavier Cornella. Per la tarda es va realitzar la cerimònia inaugural amb les delegacions participants.



A l’eslàlom sub-16 va penjar-se la medalla d’or, sent el més ràpid en les dues mànegues, amb un crono acumulat d’1.17,18 minuts. També van pujar al podi l’hongarès Andras Tausz (1.18,08) i el neozelandès William Cashomore (1.18,19). Arnau Mas va ser 13è (1.21,33), Roger Bartumeu 14è (1.21,64), Oriol Sebastià 18è (1.22,81), Pau Plana 27è (1.24,72), Albert Torres 28è (1.24,97), Francesc Martí 29è (1.24,98) i Edgar Garcia abandonava a la primera mànega. En noies s’imposava la belga Julie de Leeuw (1.20,15), seguida per la polonesa Magdalena Luczak (1.20,18) i la belga Sara Roggeman (1.20,85). Carla Mijares va ser 7a (1.21,79) i Thais Estrada 21a (1.29,08). Júlia Bellsolà i Xènia Rodríguez no van acabar.



En sub-14 va vèncer en el gegant l’italià Carlo Arduino amb un temps d’1.41,90. També van pujar al podi l’espanyol Iu Vidal (1.42,66) i el francès Evann Iraola (1.43.22). Lluís Torres era 6è (1.44,51) i Aritz Àlvarez 11è (1.46,45). Van abandonar Joel Fonseca i Iu Escabrós. En fèmines la victòria va ser per a l’hongaresa Noa Szollos amb 1.40,85. El segon lloc l’ocupava la danesa Clara-Marie Vorre (1.41,90) i el tercer la xilena Matilde Schwencke (1.42,17). Adelaida Pallàs va ser 5a (1.43,58), Iria Media 6a (1.43,63), Jordina Caminal 10a (1.44,74) i Daniela Chato 27a (1.51.59).



D’altra banda, Carmina Pallàs va prendre part al primer supergegant de la Copa d’Europa de Chatel (França). Va concloure 70a amb 1.13.38. Va vèncer l’austríaca Nadine Fest (1.08,25).