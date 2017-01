Arcalís comptarà amb una segona prova del Freeride World Tour

La prova andorrana d’Arcalís del Swatch Freeride World Tour (FWT) serà doble. La suspensió a causa de la meteorologia de l’esdeveniment que inaugurava el calendari porta a que l’estació de Vallnord torna a acollir dues cites, com va succeir el 2015. L’etapa andorrana del màxim circuit mundial té com a dates per a disputar-se el període que va del 9 al 16 de febrer.



La primera etapa estava programada pel passat cap de setmana a Chamonix-Mont Blanc (França), però no es va poder arribar a disputar. La sortida estava situada en una zona on només es podia accedir a peu i tot i que les condicions de neu eren les correctes, les fortes ratxes de vent que es van produir van impedir que es pogués portar a terme en els dies que estava previst l’esdeveniment. Els guies locals i els organitzadors van avaluar diàriament les condicions de la zona i van determinar que es cancel·lés per a la seguretat dels 52 riders que hi participaven. Van estudiar localitzacions alternatives dins de la vall del Mont Blanc i en altres indrets, però no es van reunir les suficients garanties per al normal funcionament de la prova.



El canvi de seu per una anul·lació només s’ha produït en tres ocasions en 10 anys, i dues vegades ha tingut a Arcalís com a acollidora d’una segona etapa. El 2015 va albergar la cursa que s’havia de desenvolupar a Fieberbrunn (Alemanya). «Estem molt satisfets per la confiança que ens dóna l’organització per fer dos esdeveniments», assenyala Xabier Ajona, director de Vallnord-Arcalís. Un dels fets que més valoren són les múltiples possibilitats que presenta l’estació per realitzar el traçat, una circumstància que en la resta de seus no es produeix: « Una de les nostres fortaleses és que disposem de cinc vessants dins el domini esquiable per poder acollir el FWT».



El pressupost quasi no varia tot i que es disputen dues proves. És de 800.000 euros, la meitat dels quals ho cobreixen els patrocinadors del FWT, i la resta els de l’estació organitzadora. A nivell logístic sí que existeixen diferències, perquè els esforços «es doblen. La major part de la feina és preparar tot el material necessari per posar a punt la sortida i l’arribada de la vessant on es fa, perquè no es poden repetir respecte una prova i una altra». Els recorreguts s’escullen 36 hores abans. Les curses compten amb una setmana per disputar-se per a que es reuneixin les condicions meteorològiques necessàries pel normal desenvolupament de la competició, així com l’estat de la neu i la seva qualitat per allí on han de passar els riders. La prova programada inicialment a Arcalís es disputarà si es pot el dia 11, mentre que la resta serà aprofitant la finestra meteorològica que es produeixi.