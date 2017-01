Rebaixa de la sentència per al taxista proxeneta

El taxista acusat de proxenetisme per transportar prostitutes des de la Seu d’Urgell fins a Andorra va veure rebaixada la seva condemna en un any i mig de presó condicional gràcies a l’absolució de l’acusació del delicte major que se li imputava per tractar d’influir en un testimoni perquè modifiqués la seva actuació processal exercida pel Tribunal Superior. Així doncs, dels quatre anys als quals estava condemnat, només haurà d’afrontar-ne dos i mig, un dels quals de presó ferma. A més, també cal sumar la inhabilitació d’exercir la professió durant dos anys i la prohibició d’entrar en contacte amb les cinc persones que exercien la prostitució en els propers quatre anys.



Per processar-lo, la fiscalia es va basar en la intervenció del telèfon que la policia va fer a l’home durant quatre mesos i a través de les quals oferia als clients la possibilitat de portar les prostitutes de la Seu fins al Principat. El darrer dels delictes que li atribueix el ministeri públic és el major continuat de fer funcionar un establiment de prostitució. Tal com van considerar provat els jutges arrel de les proves i declaracions presentades a la vista oral, l’home va dedicar-se a regentar un pis a la població urgellenca, on van treballar les cinc persones a què no es podrà apropar els quatre anys vinents.



La fiscalia va demanar en el seu dia cinc anys de presó, 18 per cadascun dels tres delictes enumerats i 24 per intentar influenciar un dels testimonis. D’altra banda, i en considerar cabdal la professió de taxista per poder facilitar i promoure la prostitució, també es demanava inhabilitar-lo per un període de quatre anys.