Caldea, la primera opció de dos operadors internacionals de casinos

Caldea ha rebut la visita de dues empreses interessades en ubicar un casino a les instal·lacions del centre termal. Segons informa la directora de màrqueting i vendes de l’entitat, Patrícia Garcia, es tracta de dos operadors de casinos «a escala internacional».



Garcia detalla que des que es va obrir la convocatòria per instaurar sales de joc al Principat, «diverses empreses han estat visitant alguns espais d’Andorra. A Caldea, per exemple, han anant venint inversors, però durant les darreres setmanes s’ha intensificat l’interès», concreta Garcia. Com a resultat, la setmana passada els dirigents de Caldea es van reunir amb dos operadors, «que pel que sabem, tenen el centre termal com a primera opció per ubicar-hi el casino».



Els aspectes que més van «agradar» als inversors, segons Garcia, són la «centralitat (a nivell de localització) i la iconicitat de l’edifici». Caldea «ja té un nombre de clients força significant i aquesta afluència garantiria encara més el decurs del casino».

Sinèrgies / Garcia aclareix que la idea seria establir «sinergies» amb el possible inversor. «No només es desenvoluparia l’activitat del casino, també es farien congressos, espectacles i restauració d’alt nivell, es podrien aprofitar els espais de Caldea per fer accions conjuntes». Garcia posa com a exemple un «casino de Las Vegas, amb actuacions destacades i sopars».

Competència / La directora de màrqueting i vendes creu que a hores d’ara Caldea no té competidors pel que fa a l’emplaçament del casino. «Actualment no hi ha altres instal·lacions que puguin oferir les oportunitats que presentem nosaltres. És cert que l’edifici The Cloud podria ser una localització, però encara no està fet». En aquest sentit, Garcia afegeix que Caldea «ja està edificat» i que aquest fet aporta bastants punts.

Instal·lacions / Si finalment s’ubica el casino a les instal·lacions de Caldea, s’ocuparia un espai d’aproximadament 2.000m2, que actualment està lliure. Garcia especifica que aquest espai té un accés exterior i un pàrquing «molt gran». A més, al voltant «encara hi ha solars lliures que es podrien fer servir per realitzar altres activitats».

Oportunitats per al centre / La instauració d’un casino suposaria dos avantatges força significatius per al centre tèrmic: a nivell pressupostari i d’afluència. Garcia considera que amb el lloguer de l’espai Caldea ingressaria una quantitat important i que les sales de joc atraurien encara a més clients.