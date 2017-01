Ratificació de la condemna a l’agressor del centre comercial

El Tribunal Superior va ratificar la sentència de tres anys de presó condicional contra un home, de 47 anys, acusat d’obligar un menor de 15 anys a que li practiqués una fel·lació als lavabos d’un centre comercial d’Andorra la Vella. La fiscalia també va demanar imputar l’acusat d’un delicte d’exhibicionisme per ensenyar el seu penis erecte, uns fets pels que finalment va ser absolt durant el judici i pels quals es reclamava una pena afegida de dos anys.



A banda del període condicional, el penat –un home resident de 47 anys de nacionalitat portuguesa– no es podrà apropar, durant els propers quatre anys (pels 12 que reclamava la fiscalia), al denunciant, tal com va establir la sentència emesa pel Tribunal de Corts a finals del passat mes de setembre. Segons el menor, l’acusat l’hauria incitat a «xuclar-li el penis», uns fets pels que la fiscalia demanava cinc anys de presó en interpretar-ho com un «intent de violació» a la víctima. El noi, malgrat tot, va aconseguir fugir dels lavabos i córrer fins arribar als treballadors del centre per denunciar els fets que acabaven de succeir.



Amb aquesta ratificació es va cloure ahir al matí l’anunci de les sentències del Superior. A partir d’aquí, tots els acusats que no estiguin d’acord amb la decisió final podran recórrer al Tribunal Constitucional, l’última instància judicial del Principat, que emet una sentència definitiva. Tot i això, també existeix la possibilitat de recórrer al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH), una institució de caràcter internacional.