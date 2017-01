Un home ferit durant les obres de la Casa del Benefici

Un treballador, resident de 29 anys, va resultar ferit en un accident laboral que ha tingut lloc a Andorra la Vella. L’accident va tenir lloc, concretament, a les obres d’enderrocament de la Casa del Benefici cap a les 14.30 hores, patint una sèrie de policontusions. Ahir per la tarda, tal com va informar el cap de guàrdia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, s’estava avaluant si podia haver patit alguna fractura costal i, per tant, se li haurien de fer les proves necessàries (ja que les que se li han practicat no n’han detectat cap). Fins al lloc dels fets es van desplaçar els Bombers que, immediatament, van avisar la Policia, i també un inspector de Treball, segons l’ANA.



Tot sembla indicar que l’home va caure d’un pis a un altre de l’edifici, en haver cedit el terra. La caiguda hauria estat des d’una alçada d’uns tres metres. Les causes que van ocasionar l’accident encara s’investiguen, però cal recordar que es tracta d’un immoble del qual s’ha enderrocat ja la teulada i que, per tant, ha estat patint al llarg d’aquests dies els efectes del mal temps, és a dir, les nevades i el fred.



Cal recordar que els treballs d’enderrocament de l’antiga Casa del Benefici han començat aquest mes de gener amb la voluntat que quedin finalitzats al març.