Els Encants liquiden estoc

El Encants d’Unicef van inaugurar ahir per la tarda en un local situat al carrer de la Sardana d’Andorra la Vella una edició extraordinària destinada, exclusivament, a liquidar l’estoc sobrant de tots aquells productes que no es van vendre durant el novembre i desembre passat. El fet que ha motivat la celebració d’aquest esdeveniment, que restarà obert fins el 3 de febrer, ha estat la retirada del magatzem que l’associació tenia cedit gratuïtament per un propietari a la Comella.



Tots els productes exposats es troben al 50% del seu preu, pel que, des de l’organització, esperen vendre’n la majoria. Armaris, taules, cadires, pel·lícules, llibres, articles de decoració diversos, productes de col·leccionisme i molts altres articles s’exposen durant aquesta setmana en un local que, com en els darrers tres anys, ha estat cedit per MoraBanc.



Els diners recaptats van destinats al programa que Unicef té a la República del Congo, centrat en la millora dels serveis bàsics de les poblacions pigmees fins a l’any 2020. Així doncs, els objectius principals són l’accés a la salut, a l’educació, a l’aigua i al registre de naixements a través d’accions que van des del repartiment de material escolar fins a la instal·lació d’unitats de cura mòbils. «Els habitants d’aquests territoris viuen al bosc i no en centres urbans, pel que són els metges els qui es desplacen fins a ells», va explicar la directora del Comité d’Andorra d’Unicef, Marta Alberch. D’altra banda, l’associació també treballa en un programa, ubicat a la República Centreafricana, destinar a «alliberar nens en mans de grups armats, especialment per ajudar a integrar-los una altra vegada a la família i a la societat», va manifestar Alberch. A més, la representant també va explicar que actualment estan buscant un altre projecte per desenvolupar ja que «enguany acaba el programa per prevenir la SIDA entre els adolescents al Camerun», iniciat l’any 2006 gràcies a diners provinents del país. Pel que fa a les properes edicions, Alberch va explicar que esperen trobar un local per tornar a organitzar el mercat al llarg d’aquest any, confirmant la repetició de l’edició de roba vintage que es va fer al novembre i que va tenir un gran èxit d’acollida. Pel que fa a la recaptació la directora va explicar que «l’última vegada que es va celebrar una edició extraordinària com aquesta es van arribar a recollir més de 5.000 euros», una xifra gens menyspreable «comptant que els articles estan a la meitat de preu».



Pel que fa als projectes de proximitat, Alberch va explicar que «les accions del territori es basen en la sensibilització de la població», com ara la col·laboració en el programa Parròquies Amigues de la Infància, conjuntament amb els comuns, a banda de reunir-se amb el Govern per a la redacció de lleis de protecció dels infants.