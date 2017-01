Notícia Una llar definitiva per als frescos de Santa Coloma El Comú d’Andorra la Vella cedeix a perpetuïtat un terreny al Govern perquè hi construeixi la sala expositiva El ministre Torres, la cònsol Marsol, el conseller Cortés i la ministra Gelabert observen el projecte guanyador, ahir a l’església de Santa Coloma. Autor/a: COMÚ D\'ANDORRA LA VELLA

Un bloc de formigó a la base i un bloc metàl·lic perpendicular que hi encaixa a sobre, «en equilibri», acollirà els frescos romànics de l’església de Santa Coloma, les pintures del segle XIII que Andorra va recuperar fa 10 anys i que encara no tenen un emplaçament definitiu. El Comú d’Andorra la Vella ha cedit al Govern una parcel·la a l’avinguda d’Enclar, situada en front del temple, per construir l’equipament cultural que acollirà les pintures i, a més, una sala d’exposicions. La cessió de l’espai és «modal», és a dir, indeterminada mentre hi hagi els frescos ubicats a l’edifici.



El projecte guanyador del concurs d’idees ha estat Magister, de Jordi Batlle, que ahir va comentar que l’edifici combina un bloc de formigó vist, on hi ha l’entrada i la recepció, i una primera planta amb la façana metàl·lica on s’hi mostraran els frescos, on hi haurà una sala d’exposicions i un altre espai per a projeccions. «És una composició en equilibri que remet a la fragilitat dels frescos», va argumentar. La façana de la primera planta té us elements decoratius que simulen un cel estrellat.



Els frescos es col·locaran en un habitacle tancat, amb les condicions d’humitat i temperatura exigides per a la seva conservació, i es muntarà la mateixa estructura amb què ja es conserven i que s’ha pogut veure en alguna ocasió en què s’han exposat. L’altra sala té un gran finestral que comunica directament amb l’església. Batlle va explicar que els frescos es troben a tres metres d’alçada perquè la zona és inundable i el projecte obligava a aixecar les pintures per descartar qualsevol risc. Amb tot, l’arquitecte va dir que seria «excepcional» que hi hagués una inundació que assolís els tres metres.



CESSIÓ INDEFINIDA / La firma de la cessió es va fer ahir al temple amb la firma de la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, i de la ministra de Cultura, Olga Gelabert. No es van perdre l’acte el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ni el conseller d’Urbanisme i Aparcaments del comú, Josep Antoni Cortés. La trobada també es va aprofitar per entregar els tres premis del concurs d’idees de l’edifici, al qual s’hi van presentar 10 propostes. Els finalistes, a més de Batlle, el guanyador, van ser els arquitectes Lluís Ginjaume i Fèlix Vicente.



Quant a la construcció de l’espai expositiu, d’uns 250 metres quadrats, el ministre Torres va subratllar que «primer, s’ha d’aprovar el pressupost del 2017, i després es licitarà el concurs per executar l’obra». L’objectiu és que els treballs comencin entre la primavera i l’estiu, i que s’allarguin menys d’un any.



Els detalls de què anirà a la sala d’exposicions –que es vol que tingui a veure amb el romànic–, de què es veurà a la sala de projeccions i els horaris d’obertura encara estan per definir. La ministra Gelabert va avançar que, probablement, la Sala d’exposicions de Santa Coloma obrirà tot l’any, ja que l’església desperta molt d’interès i només obre als estius. El preu del museu serà d’uns 5 euros, i encara no s’ha aclarit si la visita serà conjunta amb l’església. Encara queden molts serrells per tancar els pròxims mesos.



Per a Gelabert, la firma de la cessió dels terrenys i l’adjudicació del concurs d’idees ha estat un triomf: «Per a mi era com una obsessió. Un patrimoni tan important no podia estar tancat en un sarcòfag». De fet, la idea inicial era que l’edifici fos soterrat, a tocar de l’església, però no hi va haver acord amb la propietat, que és privada. «Després vam tenir l’oferiment de la cònsol. Estic molt orgullosa, perquè ja quasi és una realitat», va concloure.



El que sí està tancat és el mapping, la projecció dels frescos que es farà a l’absis de l’església, de manera que les pintures es podran veure in situ, en el seu emplaçament original. L’empresa que ho fa és la mateixa que ha fet els mappings a les esglésies de la Vall de Boí.



Per la seva part, la cònsol Marsol va comentar que la cessió no té termini final, i que es mantindrà mentre hi hagi els frescos exposats. «Entenem que és una gran cessió, hem lluitat molt perquè els frescos estiguin a Santa Coloma, és de justícia», va manifestar. A més, va expressar que va ser una sort disposar d’un terreny tan a prop de l’església. Entre el lloc on s’ubicarà l’edifici i l’església hi ha un aparcament comunal en un terreny llogat a un privat. Ara per ara, la comunicació visual entre la sala dels frescos i la capella és excepcional, i el comú ja treballa per garantir que continuï sent així.



El nou equipament reimpulsarà la zona: «Esperem que ben aviat comencin les obres d’eixamplament a l’avinguda d’Enclar, el museu amb els frescos, hem de mirar de potenciar més l’església turísticament, tot ajudarà a dinamitzar Santa Coloma i l’entrada de la parròquia», va subratllar Marsol.



El Govern pagarà la construcció de l’edifici (uns 300.000 euros) i arranjarà l’entorn que ocuparà la sala. La resta de la parcel·la és de propietat privada.