Marsol vol la impugnació de l'adjudicació dels àpats del Casal Calones Un tècnic del comú es va equivocar a l'hora de calcular les ofertes L'entrada del Casal Calones. Autor/a: TONY LARA

Un error humà va provocar que l’adjudicació dels àpats del Casal Calones i del servei a domicili es fes a l’empresa amb l’oferta més cara. «És un error d’un tècnic del comú, que va fer malament una multiplicació i el comú no ho va constatar», va admetre la cònsol major de la capital, Conxita Marsol. Ara, el comú demanarà a la Batllia que impugni l’adjudicació ja que la corporació no ho pot fer.



La Junta de Govern va rebre l’informe tècnic de valoració de les dues ofertes que es van presentar al concurs nacional per adjudicar el servei de càtering. «L’informe va passar per la Junta de Govern, es va aprovar, es va notificar a l’empresa adjudicatària [El Rebost del Padrí], es va publicar al BOPA, i quan va passar un temps l’altra empresa que havia participat al concurs [Bio Bio] va demanar la documentació. Quan la va revisar va constatar l’error en la multiplicació, ho vam comprovar i sí, hi ha un error en la multiplicació que comporta que l’adjudicació havia de ser per a l’altra empresa», va aclarir Marsol.



En la licitació no només es tenia en compte el preu, sinó també altres factors, però les dues ofertes eren bones i el preu va ser determinant. «Fent les sumes corresponents el resultat era a favor de l’empresa que va quedar descartada per un error tècnic. A partir d’aquí, i havent constatat l’error, com que l’acta ja és ferma i el servei està adjudicat a una empresa, recorrerem a la Batllia perquè revoqui l’acta del comú i doni veu a l’altra part perquè es manifesti en allò que cregui oportú», va afegir la cònsol d’Andorra la Vella.



Ara no es pot tornar a convocar un concurs, perquè el servei està adjudicat per als pròxims tres anys i el contracte està firmat. «El codi de l’administració diu molt clar que quan hi ha un tercer que és adjudicatari i té uns drets s’ha de fer a Batllia, per tant, el comú no pot revocar l’acte perquè hi ha unes conseqüències i, per això, ho ha de revisar la Batllia», va reiterar la cònsol major.



Marsol va lamentar que hagi estat conseqüència d’un error humà, però «a tothom ens pot passar». Per aquest error ningú ha estat acomiadat ni hi ha hagut cap dimissió, però sí s’obrirà un expedient a la persona que va cometre l’error «perquè hem d’assumir les responsabilitats».



El Rebost del Padrí va guanyar el concurs del Casal Calones oferir els menús servits al menjador a 5,85 euros (els usuaris en paguen 6), i els àpats a domicili a 6,35 euros (7 euros per al consumidor).